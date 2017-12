Magali Moraes entra em clima de retrospectiva

Coluna da Maga 01/12/2017 | 10h00 Atualizada em





Foto: Miguel Neves / Divulgação

É dezembro!! Se esticar a mão, dá pra encostar no Natal. Até o especial do Roberto Carlos já foi gravado. Os perus congelados estão aí. As ceias começarão a ser planejadas (e a uva-passa, escanteada). O Papai Noel do shopping vai perguntar mil vezes "você se comportou direitinho?". A partir de agora, todo mundo vai listar os melhores momentos de 2017. Decidi inaugurar as retrospectivas, escolhendo os meus destaques do ano.

Melhor descoberta na cozinha: alho poró. Já foi moda, já foi chique, mas só agora brilhou lá em casa.

Melhor item de maquiagem: escovinha de pentear sobrancelha.

Melhor viagem: todas de trabalho que não precisei fazer.

Melhor eletrodoméstico: vaporetinho pra desamassar a roupa.

Melhor rancho de supermercado: aquele em que a Elvira me reconheceu no caixa e veio conversar comigo!

Melhor compra online: vinho. Muitos! Consequentemente, a melhor cena do ano em restaurante foi o garçom trazer a carta de vinhos pro homem da mesa, e o Ricardo dizer "ela é que entende" (como não amar esse homem?).

Melhor acontecimento: virar cinquentona. A idade é só um número que tem o significado que a gente quiser.

Melhor salada de maionese: Dom Henrique, no Menino Deus.

Melhor superação: minha mãe! Não foi fácil o que ela passou. Agora tá firme e forte (te amo!!).

Melhor corrida de táxi: o querido Nilson, contando que adquiriu o hábito de ler com a coluna! E aqui vai a frustração do ano: sem livro de novo. Por outro lado, nossos encontros aqui são como um livro que é publicado página a página.

Melhor emoção em dose dupla: um filho terminar a faculdade, e o outro passar no vestibular. Haja coração!

Melhor leitura: disparado os comentários, as mensagens e as cartinhas de vocês. Obrigada! Me emociono, respondo com o maior carinho e agradeço baixinho.

Essa retrospectiva poderia esperar o final do mês. Nota-se que controlar a ansiedade foi algo que ainda não aprendi. Quer fazer a tua lista? Bora lá.