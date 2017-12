Renato Dornelles volta com boas notícias para o samba

Chora, Cavaco 01/12/2017 | 07h00 Atualizada em

Depois de um período de três intensos meses, retomo a coluna e com boas notícias para o Carnaval e o samba, cujo Dia Nacional comemora-se amanhã.

Em Porto Alegre, como parte da Lei Orçamentária para 2018, foi aprovado pela Câmara Municipal a emenda de autoria do vereador João Bosco Vaz que prevê o repasse de R$ 1 milhão para infraestrutura do Complexo Porto Seco, nos dias de desfiles.

Também pelo Legislativo municipal, foi aprovado por unanimidade o Projeto de Lei Complementar que permite às entidades carnavalescas realizarem, em suas quadras, dois eventos por mês, com duração até às 4h do dia seguinte, com a finalidade de captar recursos para financiarem seus desfiles. A proposta é dos vereadores Mônica Leal, Fernanda Melchionna, Cassiá Carpes, João Bosco Vaz, Alex Fraga e Roberto Robaina.

Em comemoração ao Dia Nacional do Samba, neste sábado, na Praça México, no bairro Mario Quintana, a partir das 11h, tem DJ Toco, Tudinho violão e voz, Luizão Lago, Amendoim, Rafael Silva, Ronaldinho Samba Sim, Grupo Família Unisamba. Às 17h, arranca o bloco Panteras do Samba.

Em Viamão, na quadra da Unidos de Vila Isabel (Rua Marcelino Pacheco, 133), também no sábado, tem programação o dia inteiro: às 9h, aula aberta de música, ao meio-dia, almoço coletivo, às 14h, sarau dos alunos da oficina de percussão, às 17h, Samba do Irajá e, às 22h, Roda de Samba da Vila Isabel.

No domingo, na quadra da Imperadores (Av. Padre Cacique, 1567), tem Moacyr Luz e o Samba do Trabalhador, e ainda Casarão do Samba, Samba Lelê, Cézar Carioca e Pagode da Nena. Tudo a partir do meio-dia.