Com peruca, bolsa e roupas de mulher, preso tenta fugir de penitenciária

Um detento tentou fugir da Penitenciária Francisco Hélio Viana de Araújo, em Pacatuba, no interior do Ceará, vestido de mulher. Márcio da Costa quis aproveitar as visitas de Natal, que ocorreram no domingo, para escapar.



Com peruca, bolsa e roupas femininas, ele tentou sair do local junto a familiares de outros presos, mas foi descoberto pelos agentes penitenciários.



De acordo com o portal G1, o homem é paraense e está preso por roubo, furto e formação de quadrilha. Segundo a Secretaria da Justiça do Estado, a tentativa de fuga será comunicada para que sejam tomadas as medidas necessárias.