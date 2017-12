Três torcedores são mortos e policial é ferido em comemorações do título do Grêmio no Estado

Violência 30/11/2017 | 17h23 Atualizada em

Três torcedores foram assassinados e um policial militar foi atacado, em diferentes pontos de concentração no Estado para a comemoração da conquista do tricampeonato da Libertadores, pelo Grêmio, durante a madrugada desta quinta-feira (30).

Em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste, um policial militar que estava trabalhando foi atingido por uma pedra na cabeça. Ele foi socorrido e levado ao hospital, onde segue internado e passou por exames nesta tarde. Um uruguaio foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.

Em Ibiraiaras, cidade no norte do RS com 7 mil habitantes, Jean Carlos de Souza foi agredido e morto na Praça Central. De acordo com a Polícia Civil, ele estava comemorando o título com amigos e foi esfaqueado. A hipótese é de que ele tenha sido atacado ao tentar defender uma mulher.

Em Passo Fundo, Natan Régis dos Santos Reinz, de 18 anos, morreu depois de ser atingido por um tiro na cabeça enquanto festejava a vitória do time, por volta das 3h. De acordo com a Polícia Civil, ele teria se envolvido em uma briga ao se aproximar de uma garota. Natan não tinha antecedentes criminais. O autor do crime já foi identificado e tem passagens pela polícia.

Em Rio Grande, Douglas Paz dos Santos, 21 anos, foi baleado por volta das 2h30min na Avenida Major Carlos Pinto, tradicional ponto de encontro de torcedores. A Polícia Civil investiga a motivação do crime.