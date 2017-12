Bebê de cinco meses é baleado em Pelotas

Violência 01/12/2017 | 15h50

Um bebê foi baleado na noite desta quinta-feira (30), em Pelotas, no Sul do Estado. Segundo a ocorrência policial, o crime ocorreu por volta das 22h, no Bairro Fragata.

Momentos antes dos disparos, os pais da criança haviam ouvido batidas na porta de casa. Quando abriram, perceberam um indivíduo armado. Eles conseguiram fechar a porta, mas o criminoso disparou vários tiros contra a família, atingindo a todos, inclusive o bebê que estava nos braços da mãe.

O menino de apenas cinco meses, a mãe e o pai estão internados no Pronto Socorro de Pelotas, e passam bem. A Policia Civil investiga o caso.