Preso é amarrado em cabo de aço por falta de vagas em delegacia em Alvorada

A falta de vagas em celas fez policiais civis prenderem um homem com um cabo de aço em uma delegacia da Região Metropolitana. O caso foi registrado pela reportagem de GaúchaZH nesta segunda-feira (4), na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Alvorada (DPPA).

De acordo com policiais, o homem, foragido do sistema prisional, está amarrado ao cabo de aço desde a tarde do último sábado (2), quando foi preso durante uma operação da Brigada Militar. Conforme a Polícia Civil, as duas celas da DPPA de Alvorada estão lotadas, cada uma com dois presos. Além disso, outras três pessoas estão detidas no local.

A Superintendência dos Serviços Penitenciários foi procurada e confirmou a falta de vagas no sistema prisional. O departamento informou que está monitorando a abertura de novas vagas para encaminhar os presos detidos em delegacias.