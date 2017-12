Preso homem que cultivava 27 pés de maconha dentro de casa em Lajeado

Tráfico de drogas 01/12/2017 | 16h46 Atualizada em

Uma ação da Polícia Civil prendeu em flagrante um homem que plantava e traficava maconha em Lajeado, no Vale do Taquari. A ação ocorreu na manhã desta sexta-feira (1º), no bairro Moinhos.

De acordo com o delegado Juliano Stobb, vizinhos do homem relataram que sentiam um forte cheiro de maconha vindo da casa. Ao chegarem no local, os agentes encontraram 27 pés de maconha em um dos quartos.

— Recebemos informações de pessoas que moram no local que sentiam o cheiro forte. Falavam que ele estava com uma plantação considerável em casa, produzindo e vendendo ali mesmo — disse o delegado.

O homem, que tem 36 anos, trabalha no comércio da cidade e foi preso em flagrante. Além da droga, materiais para a preparação do entorpecente foram recolhidos no apartamento. Ele foi encaminhado ao Presídio de Lajeado. O nome do detido não foi revelado pela Polícia Civil.