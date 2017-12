Presos voltam a dormir algemados em corrimão e em viaturas em Porto Alegre

Sistema prisional 01/12/2017 | 15h52

Os presos da Região Metropolitana voltaram a ficar algemados em viaturas e até no corrimão do Palácio da Polícia, na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre. Há dois dias, seis homens dividem espaço em dois veículos da Brigada Militar. O último a chegar, um homem de 46 anos, que estava foragido e foi recapturado na tarde de quinta-feira (30) no centro da Capital, precisou dormir algemado ao corrimão da Área Judiciária por falta de lugar. De acordo com a Polícia Civil, a carceragem da 2ª Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA) está lotada, com dez detentos.

A situação voltou a agravar a partir de segunda-feira (27), quando a Justiça determinou a interdição do Centro de Triagem que funciona junto ao Presídio Central, ordenando que a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) transferisse os detentos para Charqueadas. De acordo com a sentença da juíza Sonáli Zluhan, havia presos há mais de cinco dias naquelas instalações — alguns completavam um mês no Centro de Triagem.

Entre os detidos em viaturas, um está com tuberculose que, na manhã desta sexta-feira (1º), sequer tinha condições de falar.

—Estamos passando fome, frio e aperto aqui. Desde ontem (quinta) eu não vou no banheiro — disse um dos presos, de 23 anos, por volta das 9h desta sexta.

Entre os presos nas viaturas, cinco estavam foragidos e um foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma.

De acordo com a assessoria de imprensa da Susepe, a situação no Palácio da Polícia foi excepcional e será solucionada durante a sexta-feira, com o encaminhamento de presos ao sistema prisional, especialmente o detido com tuberculose. Ele tem, segundo o órgão estadual, ordem judicial para receber o tratamento no Presídio Central.

Conforme a Polícia Civil, nesta sexta há 81 presos nas carceragens da Região Metropolitana e Vale do Sinos. O caso de presos em viaturas na Capital é o único até o momento. O Estado ainda recorre da interdição do Centro de Triagem.

