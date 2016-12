Réveillon terá fogos escassos no céu de Porto Alegre

Foguetório 29/12/2016 | 16h46 Atualizada em

Porto-alegrenses ávidos pelos shows dos fogos de artifício na virada do ano terão dificuldades em ver o festival de luzes e faíscas no céu. Levantamento da reportagem junto aos 15 principais hotéis e agremiações da Capital verificou que apenas um clube irá fazer show de fogos: o Grêmio Náutico União (GNU), em sua sede no Alto Petrópolis (Rua Rua João Obino, 300), terá queima à 0h17min de sábado para domingo. Outros dez não terão foguetório e quatro clubes não responderam à reportagem.

A prefeitura decidiu cancelar a festa da virada no Gasômetro, que acontecia há pelo menos 25 anos, devido à crise financeira.

No caso dos interessados em assistir de fora à queima de fogos do GNU, a opção é se dirigir até a Praça da Encol, ou, para os moradores da região do Bairro Bela Vista, olharem em direção ao estacionamento do clube. O espetáculo terá de seis a oito minutos de duração.

Para ver fogos de artifício de graça em outras regiões da cidade, só torcendo para que os vizinhos promovam a festa pertinho da sua casa!