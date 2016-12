UFRGS tem inscrições abertas para curso técnico gratuito

Hidrologia 29/12/2016 | 17h31 Atualizada em

O Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) recebe inscrições para o Curso Técnico em Hidrologia (CTH) até o dia 3 de janeiro.

Após a formatura, o hidrotécnico estará capacitado para instalação, operação e manutenção de equipamentos destinados à medição de níveis e vazão em rios, lagos e estuários, entre outras diversas atividades.

Leia mais

Confira dicas para diminuir a conta do restaurante

Já é hora de pensar no material escolar da criançada: veja dicas para começar a economizar agora



O curso é gratuito e tem duração de um ano (de março a dezembro de 2017) + 360 horas de estágio curricular obrigatório. As aulas são em turno integral (manhã e tarde) com saídas a campo para aulas práticas.

É necessário ter o ensino médio completo para participar da disputa por uma das 24 vagas do curso. A seleção terá prova de conhecimentos (Matemática, Física e interpretação de textos) e entrevista com a Comissão de Seleção do Curso. A taxa de inscrição é de R$ 20. Inscrições neste site ou na Secretaria de Ensino do IPH, que fica na Avenida Bento Gonçalves, 9.500, Setor 5, Campus do Vale, das 14h às 17h30min. O local estará aberto nesta sexta-feira. O telefone para informações é 3308-6659. As aulas serão ministradas neste mesmo prédio.