Entenda por que a cesta de Porto Alegre é a mais cara do país

A cesta básica de Porto Alegre era a mais cara do país no fechamento de 2016. Custou R$ 459,02 em dezembro. Houve aumento de preços em todas as 27 capitais pesquisadas. Quem mora na Capital gaúcha e vai ao supermercado regularmente já constatou o que o levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) comprova: aqui, se paga bastante para levar para casa um conjunto de 13 itens alimentícios essenciais para sustentar uma família. Segundo o Dieese, a persistência no topo da cesta básica mais cara passa pelo custo de transporte, pela qualidade de produtos e pela própria metodologia do Dieese.

– A cesta básica é diferente em cada região do país, tem quantidades diferentes de itens de acordo com os hábitos alimentares locais. A quantidade de carne é diferente, nem todas as cestas têm batata e a farinha pode ser de trigo ou de mandioca – explica o secretário técnico do escritório do Dieese no Estado, Ricardo Franzoi.



Veja quais são os produtos que compõem a cesta básica e os motivos apontados por especialistas que justificam os custos mais altos em Porto Alegre.

