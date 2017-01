Jovens aprendizes, há vagas! Garimpamos mais de 400 oportunidades

Espaço do Trabalhador 19/01/2017 | 05h03 Atualizada em

Para os adolescentes interessados em dar a largada na vida profissional, uma alternativa é buscar oportunidade para se tornar jovem aprendiz. A partir dos 14 anos, qualquer adolescente pode ser, conforme a lei federal 10.097/2000. A ideia é dar formação técnica e profissional a jovens entre 14 e 18 anos (há iniciativas que aceitam pessoas mais velhas), com remuneração de meio salário mínimo.

Conforme a lei, o adolescente faz um curso por determinado tempo, em turno oposto ao da escola e, depois, coloca o que aprendeu em prática na empresa que o contratou. Algumas empresas preferem seguir o modelo proposto em lei ou promovem programas diferentes. Nem todas as empresas têm jovens aprendizes, mas as de porte médio e grande são obrigadas, pela mesma lei, a preencher uma cota de 5% (médias) ou 15% (grandes) dos funcionários com menores aprendizes.



Leia mais

Dez dicas do que não fazer no currículo e na entrevista de emprego

Curso gratuito para jovens na área do varejo: saiba como participar



Muitas oportunidades têm o nome de Jovem Aprendiz, mas nem todas são de empresas que oferecem salário. Algumas são cursos profissionalizantes promovidos por fundações e organizações sem fins lucrativos que, para ajudar na entrada no mercado de trabalho, montam cursos com conhecimentos em alguma área específica. Assim, o adolescente tem mais oportunidades de conseguir um emprego, por já saber alguma atividade. Para ajudar o pessoal que está de férias na escola e quer entrar no mercado de trabalho, o DG reuniu mais de 400 oportunidades que estão abertas em Porto Alegre.



Portas abertas



A experiência como jovem aprendiz em mecânica e elétrica automotiva, no Centro de Educação Profissional São João Calábria, ajudou Lucas Fontenele, 22 anos, a conseguir emprego. Ele é técnico de mecânica em uma concessionária da Zona Sul da Capital, graças a um convênio da empresa com a escola que o encaminhou para o cargo. Lucas passou seis meses em experiência e logo foi efetivado. Está lá há três anos e meio.



— Se tu fizer algo que gosta, acaba sentindo muito prazer nisso. Não sei o que faria se não tivesse feito esse curso, é o que eu amo fazer — comenta Lucas.

— Este curso prepara para rotina de mecânica, e a comunicação com os clientes eles desenvolvem aqui no trabalho — completa Fabio Gregis de Souza, supervisor de pós-venda e chefe do Lucas.



O programa

A lei 10.097/2000, que define as regras para os programas de jovens aprendizes, explica que as jornadas de trabalho não devem passar de seis horas para aprendizes que ainda estão na escola e de oito para os que já terminaram o colégio. Para os que ainda estudam, será necessário comprovar frequência na escola ou o contrato poderá ser encerrado.

A oportunidade também pode virar um emprego: depois de algum tempo na empresa, o jovem já é conhecido, sabe como tudo funciona e é previsto, em lei, que o contrato de jovem aprendiz pode evoluir para um emprego. Do aprendizado, o jovem sai com a carteira assinada, um novo conhecimento e vivência dentro de uma empresa.

Oportunidades para jovens de 16 a 24 anos:



ESCOLA SOCIAL DO VAREJO

- Inscrições: até 17 de fevereiro, para jovens de 17 a 24 anos que estejam cursando o terceiro ano ou concluído o ensino médio na rede pública podem participar da seleção. Inscreva-se pelo e-mail esvpars@gmail.com ou na Organização O Pão dos Pobres (Rua República, 801, Bairro Cidade Baixa). Leve RG, CPF, comprovante de residência, atestado de matrícula, boletim da escola e carteira de trabalho. O atendimento presencial para cadastro é das 9h ao meio-dia e das 14h às 16h30min.

- Vagas: 50 vagas para o período da manhã, com aulas das 8h ao meio-dia, e 50 para a tarde, das 14h às 18h. As aulas começam na primeira quinzena de março e preparam para o mercado de trabalho com foco no varejo. São 300 horas de qualificação profissional — aulas teóricas e práticas. Material didático, alimentação, uniforme e vale-transporte são oferecidos.

- Curso: a escola é dividida em três módulos — desenvolvimento pessoal e social, contexto das relações do varejo e tecnologia da informação e comunicação. Além das aulas, os alunos visitam estabelecimentos comerciais e são preparados para entrar no mercado de trabalho, com ajuda para elaborar um currículo e orientação em entrevistas. Sem remuneração.



ESPRO

- Inscrições: pelo site. Jovens de 14 a 22 anos podem concorrer. Telefones: 3085-5707 e 3226-8074.

- Vagas: 28 vagas do programa Jovem Aprendiz na Espro (Ensino Social Profissionalizante). Mais três vagas para pessoas com deficiência.

- Curso: Formação para o Mundo do Trabalho, que é realizado durante todo o ano. Quem fizer esse curso tem prioridade para as vagas no programa Jovem Aprendiz. Será realizado na Praça Pereira Parobé, 130, 12º andar, Centro Histórico de Porto Alegre. Sem remuneração.



CIEE-RS

Inscrições: podem ser feitas presencialmente na unidade de atendimento do CIEE mais próxima. Em Porto Alegre, são três: posto Borges (Avenida Borges de Medeiros, 328, 13º andar, Bairro Centro, das 9h às 17h30min), posto Puc (Avenida Ipiranga, 6681, prédio 40, loja 7, Bairro Partenon, das 9h às 18h) e a sede (Rua Dom Pedro II, 861, 2º pavimento, Bairro Higienópolis, das 8h às 18h). É necessário levar carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e de matrícula. Não há prazo final, os inscritos vão sendo chamados conforme a formação das turmas. Telefones: 3363-1000 e 3284-7000.

- Vagas: 136 em Porto Alegre e Região Metropolitana.

- Cursos: ocupações administrativas, comércio e varejo, logística, auxiliar de produção, práticas bancárias, alimentação, telesserviços e telemática.

- Remuneração: metade do salário mínimo regional.



CALÁBRIA

- Inscrições: podem ser feitas presencialmente até sexta-feira, dia 20. Leve cópias do RG, CPF, atestado de escolaridade e comprovante de residência, além de duas fotos 3x4 e carteira de trabalho original. O cadastro é feito presencialmente na secretaria da escola, que fica na Estrada Aracaju, 650, Bairro Vila Nova, Zona Sul de Porto Alegre. Atendimento das 8h às 11h e das 13h as 17h. Telefone: 3245-7222.

- Vagas: são 150 vagas divididas em seis turmas.

- Cursos: as aulas começam a partir de 6 de fevereiro. Cursos gratuitos de design de multimídias, marcenaria, mecânica e elétrica automotiva e padaria e confeitaria são oferecidos para jovens que estão cursando o ensino médio e têm entre 16 e 18 anos. O curso de mecânica é oferecido das 8h às 11h45min, e o de marcenaria, das 15h45min às 17h30min. Padaria e Confeitaria e Mecânica e Elétrica Automotiva estão disponíveis nos dois turnos, sendo 25 vagas em cada turma. Sem remuneração.



SENAC

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) tem previsão de 10 mil vagas para todo o ano.

- Inscrições: jovens entre 14 e 24 anos podem se inscrever no Programa de Aprendizagem Comercial do Senac. Para participar, o aluno precisa ser indicado por uma empresa do ramo do Comércio, Serviços ou Turismo. Para saber quais são, o interessado pode ir a uma agência do Senac Comunidade para se informar. Em Porto Alegre, o Senac Comunidade Zona Norte fica na Avenida do Forte, 77, Bairro Cristo Redentor. Já o Senac Comunidade Centro fica na Rua Coronel Genuíno, 39, Bairro Centro Histórico. Telefones: 3361-5970 e 3221-3764.

- Cursos: são na área de serviços de supermercado, serviços administrativos, serviços de vendas, atendimento em postos de combustíveis e serviços administrativos em instituições em saúde.

- Remuneração: depende de cada empresa que contrata.