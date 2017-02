Leilões do Detran oferecem mais de 2 mil veículos e sucatas neste mês

Vendido! 06/02/2017 | 13h15 Atualizada em

Para quem tem alguma reserva e está atrás de veículo por preço competitivo, o Detran/RS oferece duas oportunidades neste mês. São leilões reunindo sucatas e veículos de nove Centros de Remoção e Depósitos do Estado.

No total, serão ofertados 2.171 itens retidos administrativamente e não reclamados pelos proprietários. São dois tipos de bens: sucatas para recondicionamento ou reciclagem e veículos aptos para voltar à circulação, sem restrições policiais e judiciais e desvinculados de qualquer pendência legal ou financeira.

O primeiro leilão será em Santa Cruz do Sul, nesta quinta-feira, e terá 1.128 bens para arremate. O segundo ocorre em Gravataí no dia 16, com a oferta de 1.043 itens. Nos dois dias úteis anteriores ao leilão é permitida visitação pública dos itens.

Desmanches



Podem participar pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza. A compra de sucatas somente pode ser feita por empresas que atuam como desmanches de veículos, venda de peças usadas e reciclagem de sucatas registradas no Detran.

O número de veículos ofertados e os lances iniciais previstos podem ser conferidos no site do Detran/RS.



LEILÕES EM FEVEREIRO

Santa Cruz do Sul

Data: nesta quinta-feira, às 10h

Local do Leilão: Rua Marechal Floriano, 1.019 – Auditório do Soder Hotel

Visitação Pública: nos dois dias úteis que antecedem o leilão, das 9h às 17h.



Gravataí

Data: dia 16, às 10h

Local do Leilão: Av. Itacolomi, 3.600, prédio 2 – Auditório da ULBRA

Visitação Pública: nos dois dias úteis que antecedem o leilão, das 9h às 17h.