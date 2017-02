Saiba como o Cartão do Cidadão pode facilitar os saques das contas inativas do FGTS

Fundo de Garantia 17/02/2017 | 18h03 Atualizada em

Abrem neste sábado 36 agências da Caixa na Região Metropolitana entre 9h e 15h com foco nos atendimentos para o saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Ao todo, são mais de 1,8 mil agências abertas em todo o país. Os saques começam só no dia 10 de março, mas as pendências devem ser resolvidas o quanto antes.

E entre as principais está a confecção do Cartão do Cidadão, que vai livrar muitos trabalhadores de filas dentro das agências da Caixa.

– O cartão dá agilidade para se ter acesso ao valor da conta inativa. É importante lembrar que, na fila do caixa dentro da agência, há pessoas procurando outros serviços, outras operações que só podem ser realizadas lá – alerta a gerente regional da Caixa em Porto Alegre, Elisete Fernandes da Rosa.

As contas inativas com saldo até R$ 1,5 mil poderão ser sacadas no autoatendimento da Caixa apenas com senha do Cartão do Cidadão (sem a necessidade do plástico). Já para valores entre R$ 1,5 mil e R$ 3 mil, será necessário que o trabalhador tenha o Cartão do Cidadão e a senha para pagamentos no autoatendimento.



Outra opção para saque são os canais parceiros (Caixa Aqui e unidades Lotéricas), onde são permitidos saques de até R$ 3 mil, apresentando o documento de identificação do trabalhador, Cartão do Cidadão e a respectiva senha.

Valores acima de R$ 3 mil serão sacados exclusivamente nas agências da Caixa. E para quem tiver "boladas" superiores a R$ 10 mil, será necessária a apresentação da carteira de trabalho ou documento que comprove a extinção do vínculo do trabalho.

CARTÃO DO CIDADÃO

O que é

– O Cartão do Cidadão facilita o seu acesso aos serviços dos benefícios sociais e trabalhistas.

Para o saque das contas inativas

– O Cartão do Cidadão é a chance para tornar o saque das contas inativas mais rápido, prático e sem complicação.

– Isso porque de posse do cartão e da senha, o trabalhador não vai precisar entrar em filas dentro das agências da Caixa para sacar valores de até R$ 3 mil.

– Será possível fazer a retirada em caixas eletrônicos da Caixa, agências lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

/// O trabalhador deve portar também documentos pessoais como RG, Carteira de Trabalho ou de Habilitação.

COMO SOLICITAR

No 0800-726-0207 (ideal ligar entre 20h e 22h)

– Faça a solicitação e tenha em mãos documentos como RG, Carteira de Trabalho, CPF e Título Eleitoral para o cadastro.

– O cartão será enviado para a residência do trabalhador ou, se preferir, para a agência da Caixa mais próxima.

– Assim que o cartão chegar, dentro de aproximadamente 15 dias, o trabalhador deve ligar novamente para o 0800 e liberar a confecção de uma senha.

– Depois disso, deve ir a qualquer agência lotérica para criar a senha.

Na agência da Caixa

– O trabalhador deve levar todos os documentos: RG, Carteira de Trabalho, CPF e Título Eleitoral.

– Lá, ele já cadastra a senha do cartão.

– Dentro também de aproximadamente 15 dias, o cartão é enviado para a residência do trabalhador.

Quem tem o cartão, mas sem senha

– Deve ligar para o 0800-726-0207 e pedir liberação para confecção de uma senha e, depois disso, ir a uma lotérica para criar a senha.



Agências abertas hoje das 9h às 15h em Porto Alegre:

– Praça da Alfândega, Rua dos Andradas, 1.000, Centro

– Rua da Praia, Rua dos Andradas, 1.507, Centro

– Azenha, Avenida Azenha, 1.080, Azenha

– Bom Fim, Avenida Osvaldo Aranha, 1.316, Bom Fim

– Cavalhada, Avenida Cavalhada, 2.710, Cavalhada

– Partenon, Avenida Bento Goncalves, 2.401, Partenon

– Otavio Rocha, Avenida Otavio Rocha, 270, Centro

– Praça Rui Barbosa, Avenida Júlio de Castilhos, 276, Centro

– Bairro Restinga, Estrada João Antônio da Silveira, 1.891, Restinga

– Lupicínio Rodrigues, Rua dos Andradas, 1.261, Centro

– Lomba do Pinheiro, Estrada João de Oliveira Remiao, 6.630. Lomba do Pinheiro

– Assis Brasil, Avenida Assis Brasil, 6.750, Sarandi

– Alto Petrópolis, Avenida Protásio Alves, 4.639, Petrópolis