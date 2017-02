O que você precisa saber sobre os saques nas contas inativas do FGTS

Grana na mão 14/02/2017 | 16h59 Atualizada em

O Governo Federal divulgou nesta terça-feira o calendário de pagamento das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Se você tem uma dessas contas, fique atendo: o pagamento será a partir de 10 de março e vai até 31 de julho deste ano, levando em conta o mês de aniversário do trabalhador.

Tem conta inativa com direito a saque o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. Segundo o governo, a medida beneficia mais de 30 milhões de trabalhadores no Brasil. Somente os gaúchos deverão sacar R$ 2,6 bilhões das contas inativas.

As agências selecionadas terão atendimento exclusivo neste sábado para solucionar dúvidas sobre o saque de contas, regularização de cadastro dos trabalhadores e cadastramento de senha do Cartão do Cidadão. E nestas quarta, quinta e sexta-feiras, todas as agências abrirão duas horas mais cedo para dar atendimento exclusivo a esse público.

TIRE AS DÚVIDAS SOBRE O SAQUE DAS CONTAS INATIVAS



Quem pode sacar o FGTS de contas inativas?

– Todo trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015, estando ou não fora do regime do FGTS.



Quem tem conta inativa criada a partir de 2016 pode sacar?

– Não, a regra vale para conta inativa existente até 31 de dezembro de 2015. Para a conta inativa criada a partir de 2016, segue as regras previstas em lei, como três anos sem depósito no FGTS, aquisição da casa própria ou por doença grave, entre outras.



Quando será o pagamento?

O pagamento será de acordo com seu mês de aniversário, podendo receber seus valores até o dia 31/07/2017. Confira:

– A partir de 10 de março: para os nascidos em janeiro e fevereiro

– A partir de 10 de abril: para os nascidos em março, abril e maio

– A partir de 12 de maio: para os nascidos em junho, julho e agosto

– A partir de 16 de junho: para os nascidos em setembro, outubro e novembro

– A partir 14 de julho: para os nascidos em dezembro.



Quanto do saldo será possível sacar?

– O governo decidiu não impor limite de valor. Ou seja, o trabalhador poderá raspar a conta. Segundo o governo, em 86% das contas inativas no Brasil os valores correspondem a um salário mínimo.



Como saber se possui uma conta inativa?

– A Caixa colocou no ar um site exclusivo para o trabalhador consultar se tem valor a receber e como fazer o saque.



Quais são as opções de recebimento?

– Acesse o site da Caixa ou ligue no 0800-726-2017 para saber, de forma personalizada, o saldo, data e local mais conveniente para o saque.

De acordo com o perfil, as opções são as seguintes:

– Crédito em conta Caixa: os correntistas poderão autorizar o recebimento do crédito em conta pelo site Caixa.

– Autoatendimento: valores até R$ 1,5 mil apenas com a senha do Cartão Cidadão e valores até R$ 3 mil com Cartão do Cidadão e a senha.

– Correspondentes Caixa Aqui e Lotéricas: valores até R$ 3 mil com documento de identificação do trabalhador, Cartão do Cidadão e senha.

– Agências Caixa



É possível transferência para conta de outro banco?

– Sim. Para isso, basta que o titular da conta inativa ir até uma das agências da Caixa, na data prevista no calendário, e pedir a transferência.

Quais são os documentos necessários para o saque?

– Nas agências Caixa: número de inscrição do PIS/PASEP, documento de identificação do trabalhador e comprovante finalização do contrato de trabalho (Carteira de Trabalha ou Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho).

– Nos correspondentes Caixa Aqui e Lotéricas: documento de identificação do trabalhador, Cartão do Cidadão e senha para valores até R$ 3 mil com .

– Nos postos de autoatendimento: senha do Cartão Cidadão para valores até R$ 1,5 mil, e Cartão do Cidadão mais a senha para valores até R$ 3 mil.

Onde tirar mais dúvidas?

– Para esclarecer as dúvidas, as agências Caixa abrirão duas horas mais cedo nestas quarta, quinta e sexta-feira.

– As agências também terão atendimento exclusivo neste sábado, das 9h às 15h, para solucionar dúvidas sobre o saque de contas. A relação das agências com horário especial de atendimento poderá ser vista no site da Caixa.

Em Porto Alegre, abrem neste sábado as seguintes agências:

– Praça da Alfândega, Rua dos Andradas, 1.000, Centro

– Rua da Praia, Rua dos Andradas, 1.507, Centro

– Azenha, Avenida Azenha, 1.080, Azenha

– Bom Fim, Avenida Osvaldo Aranha, 1.316, Bom Fim

– Cavalhada, Avenida Cavalhada, 2.710, Cavalhada

– Partenon, Avenida Bento Goncalves, 2.401, Partenon

– Otavio Rocha, Avenida Otavio Rocha, 270, Centro

– Praça Rui Barbosa, Avenida Júlio de Castilhos, 276, Centro

– Bairro Restinga, Estrada João Antônio da Silveira, 1.891, Restinga

– Lupicínio Rodrigues, Rua dos Andradas, 1.261, Centro

– Lomba do Pinheiro, Estrada João de Oliveira Remiao, 6.630. Lomba do Pinheiro

– Assis Brasil, Avenida Assis brasil, 6.750, Sarandi

– Alto Petrópolis, Avenida Protásio Alves, 4.639, Petrópolis