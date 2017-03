Curso gratuito de portaria e auxiliar de segurança: veja como participar

Cachoeirinha 08/03/2017 | 17h32 Atualizada em

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) está oferecendo curso gratuito de portaria e auxiliar de segurança privada. As aulas serão oferecidas pela ABC Formação de Vigilantes e haverá certificado de participação. Trabalhadores desempregados e que tenham, no mínimo, ensino fundamental completo podem participar.



Serão 35 vagas e a capacitação deve acontecer no dia 20 de abril, das 8h ao meio-dia, na Câmara de Vereadores de Cachoeirinha (Rua Manatá, 565).

Já as inscrições podem ser feitas presencialmente até 19 de abril na agência FGTAS/Sine de Cachoeirinha (Avenida Flores da Cunha, 2209, Parada 54).



Mais informações no telefone da agência do Sine: 3041-6263.