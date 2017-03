Primeira parcela do IPTU 2017 vence na quarta-feira: confira como buscar a guia

Porto Alegre 06/03/2017 | 14h59 Atualizada em

Vence na quarta-feira, dia 8 de março, a primeira parcela do pagamento parcelado do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2017. Quem não quitou com desconto o imposto, portanto, pode começar a fazer o pagamento agora.

Leia outras notícias do dia

Se você ainda recebeu a guia, pode acessá-la no site da prefeitura. É preciso informar número da inscrição do imóvel ou endereço. Se você não se lembra o número de inscrição, é possível pesquisá-lo informando CPF e endereço.

A guia para pagamento também está disponível na Loja de Atendimento da Secretaria Municipal da Fazenda (Travessa Mário Cinco Paus, s/nº), das 9h às 16h. Os pagamentos podem ser feitos nos bancos conveniados (Caixa Econômica Federal, Banrisul, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Citibank, Santander e Sicredi) ou em casas lotéricas, até R$ 1 mil por guia.

Leia mais

Conheça a campeã no ranking de cidades da Região Metropolitana com mais devedores do IPTU

IPTU atrasado: saiba como não ir parar no SCPC

Pagamento antecipado do IPTU diminui, mas arrecadação aumenta em Porto Alegre



O pagamento da primeira parcela na data garante o benefício de parcelamento sem juros. Ao contrário, se não pagar no vencimento, há multa de 10% mais juros de, no mínimo, 1% ao mês, além da inscrição em dívida ativa.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 156 (opção 4) ou pelo e-mail atendimentofazenda@portoalegre.rs.gov.br.

Para chamadas de outras cidades, o contato é (51) 3289-0156.