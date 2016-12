Apostadores revelam os sonhos com a Mega da Virada, que oferece R$ 225 milhões neste sábado

Milionário 31/12/2016 | 09h30 Atualizada em

Bastam seis dezenas para despertar sonhos esmaecidos pela falta de dinheiro suficiente para torná-los realidade. É a Mega da Virada, que mobiliza apostadores e anima até quem nunca costuma jogar na loteria, pela simples vontade de tentar a sorte de ficar milionário. O prêmio estimado é de R$ 225 milhões.

Quem ainda não jogou pode procurar qualquer lotérica do país para fazer as apostas até as 14h deste sábado. O sorteio será às 20h – e o prêmio não acumula, se não houver acertador das seis dezenas, a bolada sai para quem tiver acertado cinco dezenas e assim por diante. O bilhete mínimo custa R$ 3,50.

O prêmio é tão polpudo que, de cara, é difícil dizer qual seria a primeira providência do sortudo que conseguir acertar as seis dezenas. O mestre de obras Odanir Rizzi, 59 anos, do Bairro Lomba do Pinheiro, por exemplo, diz não ter nem noção do dinheirão que significa R$ 225 milhões. Ele joga os mesmos números desde os 37 anos e nunca ganhou nada. Mas segue jogando. Para a Mega da Virada, preencheu dez cartões.

Odanir nem tem noção do dinheirão que significa R$ 225 milhões Foto: Félix Zucco / Agencia RBS

– Nem imagino o que fazer com tanto dinheiro, mas acho que compraria uma caminhonete, é o meu sonho – revela Odanir, que também ajudaria os filhos.

O mecânico Nilton Francisco Alves, 58 anos, do Bairro Petrópolis, jogou pela primeira vez na Mega da Virada. Achou melhor não ficar de fora da onda de apostas.

– Acho que compraria uma casa. E, depois, é viver com esse dinheiro – planeja.

Já o caminhoneiro Rubens Antônio Silveira, 56 anos, morador do Bairro Partenon, mesmo se conseguisse ser milionário, queria seguir levando uma vida modesta.

– Ajudaria muita gente lá no Asilo Padre Cacique. Isso é muito dinheiro – avalia.

Motorista particular



Se faturasse a Mega da Virada, a diarista Glaci dos Santos Marseti, 66 anos, do Partenon, daria adeus ao aluguel comprando uma casa. Ela fez dois jogos. Mas também pensa em mudar a realidade dos outros:



– Acho que investiria em obras sociais. Não me sentiria dona de nada, apenas depositária – revela.

A enfermeira aposentada Neuza Mello, 54 anos, também ajudaria ao próximo, abrindo uma ong. E depois de ajudar as irmãs, a aposentada Dalva Souza da Silva, 72 anos, da Lomba do Pinheiro, usaria parte do dinheiro do prêmio parar contratar um motorista particular.

– Eu ia ligar para ele vir me buscar nos lugares, já que não posso mais dirigir – diverte-se Dalva, que também compraria uma casa em Viamão.

Sábado de apostas

De acordo com o presidente do Sindicato dos Agentes Lotéricos, Correspondentes Bancários, Comissários e Consignatários do Estado do RS, Marco Antônio Kalikowski, o sistema da Caixa aceitará apostas até as 14h de sábado. Quando o relógio marcar este horário, o sistema encerrará e não será mais possível fazer jogos – mesmo que haja pessoas nas lojas. Por isso, é importante que os apostadores se organizem para não perderem a chance de jogar.



Para facilitar a vida dos apostadores, a recomendação é de que as lotéricas não aceitem pagamento de contas no sábado e se dediquem exclusivamente às apostas. As lojas de rua devem abrir às 8h e as de shopping de acordo com o horário dos estabelecimentos.

O que daria para comprar com R$ 225 milhões

– 5.625 carros populares (R$ 40 mil cada)

– 23 apartamentos em bairro nobre de Porto Alegre (R$ 9,8 milhão cada)

– 150 apartamentos no Centro de Porto Alegre (R$ 1,5 milhão cada)

– Conforme cálculos da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin), se a pessoa ganhar sozinha e investir em uma aplicação que renda 0,6% ao mês, só no primeiro mês de investimento, receberá R$ 1.350 milhão

– Em uma aposta da Mega da Virada, a chance de acertar os seis números é de uma em 50.063.860, segundo a Caixa Federal.