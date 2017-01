Além de não constar no mapa, trecho de rua em Viamão fica fora do projeto de pavimentação

Seu Problema é Nosso 17/01/2017 | 08h11 Atualizada em

O inspetor de qualidade Miguel Rodrigues, 40 anos, vive na Rua Riachuelo, no Bairro São Lucas, em Viamão, há 39 anos. E, desde que consegue se lembrar, a briga da comunidade é a mesma: pavimentação da via. De acordo com o morador, em 2014, a prefeitura começou uma obra de colocação de pavimento em pedra PVS. Além da demora – o serviço foi concluído apenas no ano passado –, somente uma parte da Riachuelo foi contemplada.

Miguel conta que um vizinho foi procurar saber o motivo de a rua inteira não ter sido pavimentada, mas não recebeu nenhuma resposta definitiva.



— O prefeito disse que tinha que falar com o vice e um ficou passando a história para o outro. No fim, ficamos sem resposta e sem serviço.

Buracos

Em dias quentes, a poeira é tanta que os moradores precisam ficar com as janelas fechadas. Nos dias chuvosos, não tem

como sair de casa, porque a via se torna um lamaçal. A parte da rua em que Miguel mora não foi pavimentada.

— Temos um vizinho cadeirante. Ele já deixou de fazer uita coisa por não conseguir sair de casa. A rua é toda esburacada — destaca Miguel.

Em busca de solução, a comunidade já fez um pedido ao município para participar do Calçamento Comunitário, no qual a prefeitura entra com uma parte do valor, e os moradores, com outra. Como resposta, foi informada de que, nos registros da cidade, a Rua Riachuelo já consta como asfaltada.

Ônibus

A última vez que a rua recebeu patrola, segundo Miguel, foi alguns dias antes das eleições municipais, em outubro do ano passado. Mesmo assim, o serviço foi "tapeado".

— O rapaz passou a máquina tão rápido que nem fez diferença. Não recolheram as pedras nem colocaram saibro. Foi mal feito.

Há pelo menos dez anos, o ônibus da linha São Lucas – Esmeralda, da Empresa de Transportes Viamão, deixou de passar na Rua Riachuelo.

Miguel diz que foi justamente por conta das más condições da via que os moradores perderam o serviço. Agora, quem depende do transporte público precisa caminhar até o fim da linha, que fica na Rua Presidente Vargas, há mais de 500m do início da Riachuelo.

— São tantos problemas e não sabemos mais a quem recorrer. Não só eu, mas toda vizinhança está cansada de promessas — lamenta Miguel.



Divergência sobre a extensão da via

A prefeitura de Viamão informa que a Rua Riachuelo recebeu pavimentação em toda sua extensão – mais de 600m, entre as ruas Farroupilha e Cabo Frio – diferentemente do que foi informado pelo morador, que afirma que as correspondências vêm com este nome de rua. De acordo com o município, a obra foi entregue em junho do ano passado e o investimento foi de R$ 781 mil. Não existe projeto em andamento para pavimentação das ruas próximas.



Reclamação

O trecho onde Miguel mora é uma extensão da Rua Riachuelo, após a Cabo Frio, mas não consta no mapa. A prefeitura fará um levantamento se a via é regular ou não, mas o pedaço não estava contemplado no projeto de pavimentação. O município aconselha o morador a procurar a Secretaria de Habitação de Planejamento Urbano, no prédio da prefeitura (Praça Júlio de Castilhos, s/nº), com os documentos de aquisição do imóvel.

A prefeitura garantiu que incluirá a Rua Cabo Frio no cronograma de patrolamento da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Smosp). Reclamações devem ser feitas por meio do Fala Cidadão, 156, ou na prefeitura.