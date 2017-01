Família de Viamão que perdeu tudo em incêndio no Ano-Novo precisa de ajuda para recomeçar a vida

Seu Problema é Nosso 12/01/2017 | 08h08 Atualizada em

O ano não começou bem para a dona de casa Raquel de Souza Leite, 18 anos, o marido Joshua Andrey Corcete, 19 anos, e a filha Larissa Leite Corcete, quatro meses. Na virada do dia 31 de dezembro para 1° de janeiro, a casa onde eles moravam na Rua Santo Onofre, Bairro Santo Onofre, em Viamão, pegou fogo após um curto-circuito nos fios da televisão.



Leia mais notícias da seção Seu Problema é Nosso!



Raquel e a família estavam comemorando a chegada de 2017 na casa da sogra, que também fica no Bairro Santo Onofre, quando um vizinho chegou correndo ao local para dar a triste notícia.

— Fomos rápido ver o que estava acontecendo e a casa estava completamente em chamas. O Corpo de Bombeiros veio, mas não tinha mais jeito, já tínhamos perdido tudo — recorda Raquel.

De acordo com a dona de casa, tanto a televisão quanto a fiação da casa eram antigas, mas ela jamais imaginou que poderia acontecer um acidente como este.

Solidariedade

Desempregados e com uma filha pequena para criar, Raquel e Joshua estão morando de favor na casa da mãe dele. Entretanto, a ideia do casal é reconstruir um lar no terreno onde perderam a casa, que é próprio.

Vizinhos e amigos se mobilizaram para ajudar a família, que já ganhou doações de uma cama, sofá, carrinho de bebê, fogão e uma cesta básica, mas ainda faltam muitos itens para reconstruir a vida.

Foto: Arquivo pessoal / Leitor/DG

— Graças a Deus não tinha ninguém dentro da casa na hora do incêndio, mas foi muito triste começar o ano assim. Estamos buscando ajuda de todos os lados para recomeçar, mas perdemos inclusive nossos documentos e roupas — lamenta Raquel.



Leia mais

Idosa de Alvorada aguarda há seis anos consulta com ortopedista para trocar prótese na perna esquerda

DMLU não cumpre prazo e escadaria em Porto Alegre segue sem serviço de capina desde novembro

Desde a noite de Natal, moradora de Viamão aguarda retirada de árvore que caiu sobre sua casa



O que a família precisa

- Material de construção

- Móveis e eletrodomésticos

- Roupas tamanho 36/38 e M para a Raquel, tamanho 36/38 e M/G para o Joshua e roupinhas de bebê para a Larissa

- Fraldas tamanho M/G

- Alimentos em geral

- Oportunidade de trabalho

Se você quiser ajudar, entre em contato pelo telefone (51) 98621-5107, falar com a Vitória Nogueira (amiga da família, pois eles estão sem telefone no momento)