Alimento especial Fortini está em falta há três meses e prejudica saúde de menino de Gravataí

Seu Problema é Nosso 24/01/2017 | 08h23 Atualizada em

Há três meses, a dona de casa Patricia da Silva Ribeiro, 40 anos, de Gravataí, não consegue retirar o alimento especial Fortini para o filho de nove anos Victor Alex da Silva Ribeiro. O menino é portador da síndrome de Werdnig-Hoffman, uma doença degenerativa, sem cura, que atrofia os músculos e afeta, principalmente, os pulmões. Ele utiliza um aparelho mecânico de respiração 24 horas por dia.

Como o menino não tem força para a mastigação, Fortini é o único alimento que utiliza, via sonda. Com a falta do produto, o garoto está perdendo peso e enfraquecendo.



Leia mais notícias da seção Seu Problema é Nosso!



Ligações diárias

De acordo com Patricia, Victor faz o uso deste alimento há cinco anos e, desde que ganhou o direito de recebê-lo do Estado, nunca teve problemas com o seu fornecimento. Victor ingere a dieta sete vezes por dia. Por semana, ele precisa de pelo menos cinco latas.

Conforme laudo médico, o garoto deveria receber 30 unidades por mês na Farmácia Municipal de Gravataí, onde mora a família, via Estado. Entretanto, além da falta nos últimos meses, Patricia só recebeu nove latas por mês no último ano.

— Ele chegou a ficar com menos de 20kg. Vou toda a semana na farmácia e ligo diariamente. A resposta é sempre a mesma: está em falta e não há previsão de reposição — desabafa Patricia.

Cuidado integral

Além de Victor, Patricia também tem outros dois filhos. Ela não trabalha para cuidar do menino e, por isso, conta apenas com auxílio-doença de um salário mínimo e vendas esporádicas de produtos de beleza para sustentar a família. Cada lata de 400mg do Fortini custa cerca de R$ 50. Se tivesse que pagar, por mês, gastaria R$ 1.500 – valor que a família não tem.

Nos últimos três meses, a luta de Patricia tem sido por doações, para não deixar o filho sem o leite. Porém, as últimas latas que recebeu já estão vencidas e ela não sabe a quem recorrer.

— Eu tenho duas opções: dou vencido ou interno ele mais uma vez, pois, no hospital, eles dão o alimento direitinho. Mas não quero que ele passe por este sofrimento de novo, pois tem o direito de receber o alimento — desabafa Patricia.

Primeiros sintomas

A doença de Victor foi descoberta quando ele tinha um ano e dez meses. Patricia conta que o primeiro sinal de alerta foi aos oito meses, pois a mãe percebeu que o filho chorava muito, não mexia as pernas, não tinha firmeza para sentar sozinho e estava sempre com falta de ar. Após muitos exames, veio o diagnóstico e uma notícia que mudaria a vida da família para sempre.

— Chorei muito porque não sabia como lidar. Era um diagnóstico que o médico não queria dar e eu não queria ouvir. Desde então, me dedico 24 horas por dia ao bem-estar dele — diz a mãe.

Tratamento

A enfermidade não tem cura descoberta até o momento. Buscando melhor qualidade de vida, Victor faz fisioterapia domiciliar todos os dias, além de acompanhamento nutricional e com pneumologista uma vez por mês.

Segundo a mãe, a parte neurológica não foi afetada, por isso ele fala e entende tudo normalmente. Victor também participa de uma escola de educação especial em Porto Alegre duas vezes por semana.



Leia mais

Demora em cirurgia ginecológica atrasa o sonho de Priscila de ser mãe

Árvore foi retirada de cima da casa de moradora de Viamão, mas tronco segue no pátio

Jovem de Gravataí aguarda troca de prótese na perna desde 2013



Doações

Se você quiser doar uma ou mais latas do alimento especial Fortini, entre em contato com a Patricia pelos telefones (51) 98507-0793, 98507-2559 ou 3421-1886.

Regularização até o fim deste mês

A Secretaria Estadual da Saúde, por meio de sua assessoria de imprensa, afirmou à reportagem que "o medicamento (leite especial) Fortini deverá estar com o estoque e a distribuição regularizados até o final deste mês".



Produção: Shállon Teobaldo