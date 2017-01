Buraqueira em ruas de Alvorada deixa usuários sem ônibus há 15 dias

Seu Problema é Nosso 18/01/2017 | 08h12 Atualizada em

Aproximadamente 2,9 mil pessoas são atendidas diariamente pela linha de ônibus Porto Verde – Jardim Algarve, da empresa Soul, em Alvorada. Ou, pelo menos, deveriam. Desde o dia 5 deste mês, os coletivos deixaram de passar em algumas das ruas dos dois bairros por conta das más condições das vias.



Leia mais notícias da seção Seu Problema é Nosso!



Pelo menos 400 usuários moram nas ruas que receberam o desvio. Quem, como a dona de casa Regiane dos Santos Benedeto, 32 anos, moradora da Rua Carlos Von Kozeritz, no Bairro Aparecida, caminhava menos de três minutos para pegar o ônibus na Rua Antônio Carlos Jobim, pertencente ao Algarve, agora precisa trilhar um caminho de quase 15 minutos até a Avenida Zero Hora.

— Às vezes, preciso usar o ônibus às seis da manhã e caminho sozinha até lá. É muito perigoso — diz Regiane.

Moradora da Rua dos Frades, no Jardim Algarve, a cabeleireira Bárbara Matta da Silva, 39 anos, também é uma das prejudicadas pela mudança no roteiro dos coletivos. Desde que se mudou para o bairro, em 2012, o problema de buraqueira na rua existe. Bárbara diz que já perdeu as contas de quantos protocolos abriu na prefeitura solicitando uma solução.

Foto: Arquivo pessoal / Leitor/DG

Avisos

Sem resposta do município, a solução veio de outra forma. Avisos foram colocados nos ônibus da linha para avisar os passageiros das mudanças no trajeto. Mas teve quem foi pego de surpresa.

— Meu filho ficou cerca de 40 minutos na parada e nada. Ele achou que estivesse atrasado, o que também acontece com frequência, mas aí um vizinho avisou que o ônibus não iria mais passar por ali — conta Bárbara.

No início do mês, de acordo com Caroline Araújo Ligabue, 20 anos, moradora da Rua Tenente Eugênio Duarte, também no Jardim Algarve, a prefeitura enviou um caminhão para colocar brita nos buracos. Entretanto, com as chuvas, tudo voltou a ficar como antes.

As três moradoras concordam em um ponto: a justificativa da Soul de que só voltarão a circular nestas vias após a prefeitura consertar a pavimentação não é suficiente, pois muitas ruas da cidade sofrem com o problema de buracos. Já são quase 15 dias com o serviço alterado, e a comunidade espera por uma solução.

Foto: Arquivo pessoal / Leitor/DG

Manutenção a partir de amanhã

A Soul informa que, em razão das condições precárias das ruas atendidas pela linha Porto Verde – Jardim Algarve, foi necessário fazer o desvio dos ônibus que circulam ali. A situação colocaria em risco a segurança dos usuários. A empresa disse, ainda, que protocolou vários ofícios desde julho de 2016 na Secretaria Municipal de Obras e Viação, além de uma reunião com o então secretário, solicitando melhorias.

Sem solução por parte do município, a Metroplan autorizou a Soul a fazer o desvio de forma provisória, até que as ruas tenham condições de trânsito. A empresa já está em contato com a nova gestão de Alvorada e reiterou o pedido de conserto.



Leia mais

Além de não constar no mapa, trecho de rua em Viamão fica fora do projeto de pavimentação

Divergência em opiniões médicas complica o processo da aposentadoria de idosa de Alvorada

Depois de quase "engolir" terreno, cratera é fechada em Viamão



Já a prefeitura de Alvorada informa que, a partir de quinta-feira, se não chover, será realizada manutenção nas ruas dos Frades e Tenente Eugênio Duarte. A Antônio Carlos Jobim entrará no cronograma de manutenção viária da Smov, mas sem data específica.



Produção: Shállon Teobaldo