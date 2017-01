Daer garante recuperação completa da Interpraias

Estradas 18/01/2017 | 16h59 Atualizada em

Os motoristas que trafegam pelo trecho da ERS-786 (Interpraias) entre Balneário Pinhal e Quintão, no Litoral Norte, já podem comemorar: o Daer promete acabar com o que vem sendo chamado de a "nova estrada do inferno" por quem atravessa a rodovia.



Nesta quarta-feira, o Diário Gaúcho mostrou as dificuldades dos motoristas da região. Constante desafeto dos mais de dez mil motoristas que cruzam a região diariamente na temporada de Verão, a rodovia é uma colcha formada por panelões do comprimento de um ônibus e trechos que mais parecem a cratera da lua. Segundo o departamento, um dos trechos apresentados pelo Diário Gaúcho na reportagem entrou no calendário das obras nesta semana. Foram destacadas equipes e cinco caminhões carregados com material asfáltico para as melhorias necessárias nesse segmento da rodovia.



Quanto ao andamento do serviço, o Daer esclarece que "as condições climáticas são requisitos de qualquer obra de manutenção rodoviária. Em dias chuvosos, não há condições técnicas para a aplicação do asfalto em razão da umidade. Por esse motivo, o Daer não tem como precisar a data em que as obras serão finalizadas, mas assegura que as mesmas estão tendo continuidade."O departamento ainda reforçou, por meio de nota enviada ao jornal, que mais de 30km da mesma via, entre Cidreira e Tramandaí, já foram recuperados na Operação Verão, iniciada no mês passado.



O Daer informa que "contratou uma empresa para realizar a conserva rotineira das rodovias do litoral e a mesma deve reforçar as obras na Interpraias e em outras estradas em questão de dias, juntamente com equipes próprias do departamento que já estão em atividade na região. Com isso, a manutenção das estradas do Litoral Norte serão intensificadas o ano inteiro".