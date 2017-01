Falha no sistema prejudica operação em agências do Sine, atendimentos são remarcados

Fora do ar 02/01/2017 | 12h37 Atualizada em

A maior agência Sine/FGTAS da Capital, no Centro, começou o primeiro dia útil do ano sem poder atender quem foi ao local procurar trabalho ou encaminhar o seguro-desemprego. Até o final da manhã, o sistema Mais Emprego, do Ministério do Trabalho (MTE), estava operando parcialmente, tendo começado o dia fora do ar, de acordo com a coordenação da agência.

– É um problema no sistema nacional. Temos um computador apenas funcionando dos 18 para atendimento. Remarcamos para terça, quarta e quinta-feira para quem tinha agendamento em seguro desemprego – conta Gizelda Costa, da coordenação da Agência FGTAS/Sine Centro.



Segundo ela, a capacidade de atendimento está variando conforme a rede de cada unidade Sine. As agências municipais de Porto Alegre, após instabilidade no começo do dia, já tinham operação normal no final da manhã. Até o começo da tarde, a FGTAS não havia informado a situação geral das demais unidades sob sua responsabilidade.

– Agora, tem de esperar. Já gastamos passagem de ônibus, essa vinda ao Centro tem de valer a pena – disse o jovem Jefferson André dos Santos Franco, 22 anos, que havia chegado à Agência FGTAS/Sine Centro perto das 7h.

O Ministério do Trabalho também não tinha conhecimento oficial do problema e está averiguando a situação.