FOTOS: conheça a nova corte do Carnaval de Porto Alegre

A nova corte do Carnaval de Porto Alegre é formada pela rainha Raquel Sampaio, 26 anos, e as princesas Tayná Vieira, 22 anos, e Ilana Xavier, 18 anos. Com 16 candidatas, o concurso ocorreu na noite deste domingo no Complexo Cultural do Porto Seco e marca o início da divulgação do Carnaval da Capital.



Os desfiles das escolas de samba e tribos carnavalescas da Capital ocorrerão no Porto Seco nos dias 23 (série Bronze), 24 (série Prata) e 25 de março (série Ouro), durante as comemorações do aniversário de 245 anos de Porto Alegre.

Ilana, Raquel e Tayná



Integrante da Tribo Guaianazes, Raquel foi musa da bateria da escola em 2016 e vinha se dedicando ao concurso desde agosto do ano passado. Moradora do Bairro Glória, na Zona Sul de Porto Alegre, Raquel, que é estudante do curso técnico em enfermagem, realiza um sonho ao se tornar rainha do Carnaval:

Raquel é integrante da Tribo Guaianazes



— Fiz até promessa de caminhar a pé do meu bairro até o Igreja Nossa Senhora das Dores (no Centro) de salto alto. E vou cumprir.



Tayná, a primeira princesa da corte, é estudante do ensino médio e faz parte da Acadêmicos do Gravataí. Este ano foi a segunda vez que ela participou do concurso:



— Ano passado estava envergonhada, agora meu samba melhorou e fiz tudo do meu jeito. Hoje (segunda-feira) que foi cair a ficha, parece um sonho — comenta.

Tayná faz parte da Acadêmicos do Gravataí



A mais nova do trio é da escola Estado Maior da Restinga. Ilana participa do Carnaval desde os quatro anos e durante dez anos foi musa da harmonia da Tinga:



— Quero mostrar que o Carnaval não são apenas quatro dias. Esta será a corte da superação — diz a jovem que pretende prestar vestibular para enfermagem na metade do ano.

Ilana é integrante do Estado Maior da Restinga



A corte também é composta pelo rei momo Maurício Melo, 41 anos, que está no posto pelo segundo ano.