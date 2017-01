Veja quem são as 16 candidatas a Rainha do Carnaval de Porto Alegre

Folia na Capital 13/01/2017 | 18h38 Atualizada em

As meninas, que têm entre 18 e 34 anos, representam escolas de samba dos grupos ouro, prata e bronze do Carnaval Foto: Luiz Armando Vaz / Agencia RBS / Agencia RBS

Apesar das indefinições sobre o Carnaval de Porto Alegre, a corte do evento será conhecida neste domingo, em evento que começa às 20h, na sede da Liga Independente das Escolas de Samba (Liespa), no Complexo Cultural Porto Seco. O Rei Momo Maurício Melo será reconduzido ao posto.

No ano passado, ainda com o apoio da prefeitura, a premiação foi farta: a rainha ganhou R$ 15 mil, e cada princesa, R$ 5 mil, além de outras premiações. Neste ano, elas vão receber viagens, joias e roupas. A rainha ganhará um fim de semana em suíte de hotel em Gramado, na Serra.

Antes da eleição da corte, as representantes de 16 escolas de samba passaram por intensa preparação. O responsável por deixá-las prontas para a disputa foi Evandro Hazzy, diretor artístico do concurso.



— Mesmo com todos os problemas, 2017 é o ano com as mais belas candidatas em todos os aspectos.

Abaixo, conheça o perfil das candidatas ao título de Rainha do Carnaval de Porto Alegre.

Alexia Ramires (Imperadores do Samba)

— Comecei na escola em 2013 na ala das leoas, que é a das mulatas Toda a minha família já desfilou. A Imperadores é meu amor maior, ela está no meu sangue.

Foto: Divulgação / Liespa

Bairro: Teresópolis, Porto Alegre

Profissão: estudante

Idade: 21 anos

Altura: 1,66m

Peso: 63kg



Amanda Bento (Império do Sol)

— Sempre participei de Carnaval e conheci a escola em 2012. Acho que fui convidada (para representar a Império do Sol) porque estava preparada e tinha capacidade de vencer, além de amar carnaval e dança.

Foto: Divulgação / Liespa

Bairro: Eunice, Cachoeirinha

Profissão: dona de casa

Idade: 22 anos

Altura: 1,54m

Peso: 54kg



Caroline Menezes (Copacabana)

— Sempre vou ao ensaio geral, aos domingos. O povo vai bastante também. Venci etapas e, hoje, sou rainha soberana da escola.

Foto: Divulgação / Liespa

Bairro: Restinga, Porto Alegre

Profissão: assistente de processos

Idade: 21 anos

Altura: 1,70m

Peso: 56kg



Dieniffer Duarte (União da Tinga)

— Minha família toda é envolvida, o amor vem de geração. Sempre frequentei eventos e ensaios. Fui convidada e aceitei o convite de primeira, sem dúvida.

Foto: Divulgação / Liespa

Bairro: Guarujá, Porto Alegre

Profissão: desempregada

Idade: 19 anos

Altura: 1,65m

Peso: 63kg



Elissandra Franco (Fidalgos)

— Participo do Carnaval desde os seis anos. Sou Fidalgos há muito tempo, de coração. O convite surgiu, e eu aceitei. É um sonho, uma realização incrível.

Foto: Divulgação / Liespa

Bairro: Sarandi, Porto Alegre

Profissão: vendedora e caixa

Idade: 27 anos

Altura: 1,62m

Peso: 60kg



Ilana Xavier (Restinga)

— Em 2017, faz dez anos que saio na Restinga. Hoje, sou musa da harmonia. A comunidade toda me acolheu, e o que sinto pela escola é amor.



Foto: Divulgação / Liespa

Bairro: Cavalhada, Porto Alegre

Profissão: estudante

Idade: 18 anos

Altura: 1,61m

Peso: 48kg



Isabela Ribeiro (Imperatriz Dona Leopoldina)



— Venci o primeiro concurso de rainha mirim quando tinha um ano. Ali, começou o amor. Quando toca o nome da escola na avenida, choro. É coisa de louco.

Foto: Divulgação / Liespa

Bairro: Rubem Berta, Porto Alegre

Profissão: estudante

Idade: 18 anos

Altura: 1,65m

Peso: 60kg



Maiane Alves (Império da Zona Norte)

— Eu sou de Tupanciretã. Vim pra cá em 2008 e já fui segunda princesa do Carnaval de Porto Alegre. Eu amo, sinto muito carinho pela escola.

Foto: Divulgação / Liespa

Bairro: Jardim Dona Leopoldina

Profissão: estudante

Idade: 19 anos

Altura: 1,63m

Peso: 52kg



Maiara Araújo (Realeza)

— É a segunda vez que sou rainha da escola — antes, foi em 2013. Tenho o maior envolvimento possível com a Realeza: quando não estou sambando, costuro, desenho, faço outras roupas.

Foto: Divulgação / Liespa

Bairro: Partenon, Porto Alegre

Profissão: funcionária pública

Idade: 25 anos

Altura: 1,63m

Peso: 63kg



Pamela de Souza (Embaixadores do Ritmo)

— Eu dançava no Carnaval desde criança. Minha mãe, que faleceu em 2015, dizia que eu tinha de participar. Tem que ter envolvimento com a escola, e eu amo a Embaixadores.

Foto: Divulgação / Liespa

Bairro: Centro, Porto Alegre

Profissão: estudante

Idade: 27 anos

Altura: 1,66m

Peso: 64kg



Raquel Sampaio (Tribo Guaianazes)

— Eu sou louca pela Tribo Guaianazes. Faço parte desde 2005, mas, antes, a minha mãe já participava. Vou para a escola mesmo fora da época de Carnaval.



Foto: Divulgação / Liespa

Bairro: Glória, Porto Alegre

Profissão: estudante

Idade: 26 anos

Altura: 1,70m

Peso: 67kg



Rayane Paz (Unidos de Vila Isabel)

— Fui convidada diretamente pelo presidente (da Vila Isabel). Acho que porque, desde novinha, com dez anos, eu frequento a escola. Participo sempre e já desfilei outras vezes.

Foto: Divulgação / Liespa

Bairro: Lomba do Pinheiro, Porto Alegre

Profissão: estudante

Idade: 20 anos

Altura: 1,70m

Peso: 60kg



Rita Fialho (Acadêmicos da Orgia)

— Comecei em 2012 na escola. A família era de lá, fui frequentando... Adoro Carnaval desde criança. Sempre admirei as meninas que dançam. É minha paixão.

Foto: Divulgação / Liespa

Bairro: Morada do Vale I, Gravataí

Profissão: vendedora

Idade: 34 anos

Altura: 1,80m

Peso: 63kg



Tayna Vieira (Acadêmicos de Gravataí)

— Fui parar na escola por causa da minha comunidade. Amo a Acadêmicos, ajudo no barracão — até já morei lá por dois meses.

Foto: Divulgação / Liespa

Bairro: Cohab A, Gravataí

Profissão: desempregada

Idade: 22 anos

Altura: 1,68m

Peso: 60kg



Thaís Alves (Bambas da Orgia)

— A família do meu pai é tri carnavalesca. Participo dos ensaios desde os seis anos, gostava de dançar. Ano que vem, vou ser a rainha da bateria.

Foto: Divulgação / Liespa

Bairro: Passo D'Areia, Porto Alegre

Profissão: secretária

Idade: 19 anos

Altura: 1,63 m

Peso: 60kg



Thalya Dornelles (União da Vila do IAPI)

— Eu já morei no Sarandi, onde conheci a escola. É um amor muito grande, já desfilei em tudo. Hoje, sou rainha de bateria da Vila. Tenho muito orgulho.

Foto: Divulgação / Liespa

Bairro: Lomba do Pinheiro, Porto Alegre

Profissão: estudante

Idade: 19 anos

Altura: 1,73m

Peso: 60kg

Veja como acompanhar

/// Onde: Complexo Cultural do Porto Seco, barracão B1, sede da Liespa, na Rua. Hermes de Souza, s/n - Rubem Berta

/// Quando: domingo, 15 de janeiro, a partir das 20h

/// Quanto: o ingresso popular, vendido na entrada, custa R$ 15 reais - quem compra fica em pé. O passe para a mesa de quatro pessoas custa R$ 120. Já o camarote para 20 pessoas custa R$ 600 - de brinde, os compradores ganham uma espumante.

/// Capacidade: no barracão, há espaço para 1.932 pessoas: 1.600 com ingresso popular, 220 distribuídas em até 11 camarotes, e 112, em até 28 mesas.



Premiação

/// Rainha: fim de semana em suíte máster de hotel em Gramado, na Serra

/// Soberanas: viagem de sete dias para o parque Beto Carrero World, joias de ouro, roupas, chocolates, óculos

/// Candidatas: semijoias, espumante, roupas, maquiagem



Programação

/// 20h00: abertura oficial do evento

/// 20h45: show de abertura com Malandros (primeiros passistas masculinos das escolas), Rainhas (rainhas de bateria ou musas) e Cabrochas (meninas concorrentes) em homenagem aos cem anos do samba

/// 21h00: início do concurso

/// 22h00: desfile com traje maiô (em duplas)

/// 22h30: show da Velha Guarda da Bambas da Orgia

/// 22h50: desfile de fantasia

/// 23h25: atração não definida

/// 23h40: quesito comunicação com traje de gala

/// 00h40: anúncio da corte 2017 e encerramento com a Velha Guarda da Bambas da Orgia

Jurados

/// Deise Nunes, miss Brasil em 1986

/// Josiane de Oliveira, miss Brasil em 2002

/// Luciano Szafir, ator e modelo

/// Bebeto Azevedo, professor de dicção e oratória

/// Manoel Soares, jornalista da RBS TV

/// Luiz Armando Vaz, fotojornalista do Diário Gaúcho

/// André Machado, jornalista da Band RS

/// Flávio Soares, estilista

/// Nando Rodrigues, hair stylist

/// Ricardo Salomão, empresário

/// Miguel Sisto, bailarino e coreógrafo, representante da secretaria municipal da Cultura



* Produção: Juliano Zarembski

