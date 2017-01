Lorena, do Careca TV, recebe alta da quimioterapia: "Estou curada"

Na torcida 27/01/2017 | 10h10 Atualizada em

O final de semana será alegre para Lorena Reginato, de 13 anos. Dona do canal "Careca TV", no Youtube, a menina contagiou a internet com relatos sobre o cotidiano de uma criança com câncer no cérebro. Na quinta-feira, dia 26, ela deu uma boa notícia a seus seguidores. "Hoje eu posso dizer: eu estou curada", escreveu no Facebook.

Ao G1, Lorena contou que foi liberada das sessões de quimioterapia, e que essa é a "melhor notícia da sua vida".

— Foram quase dois anos e isso foi muito chato. O médico falou que minha saúde estava perfeita e que deu tudo certo — disse a menina.

O anúncio foi saudado por 239 mil pessoal, que curtiram e comentaram na publicação de Lorena. Ela garantiu que vai manter o canal, criado em 2016 após ser diagnosticada com um tumor no cérebro que comprometeu seus movimentos e fala.

