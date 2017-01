Saiba como ler as mensagens do WhatsApp sem ser descoberto

Tutorial 04/01/2017 | 19h16 Atualizada em

Foto: Justin Sullivan / AFP / zero hora

Nada de desativar a internet móvel do seu smartphone ou de ler apenas o trecho da mensagem que aparece na notificação, sem abrir o aplicativo. Um app, disponível apenas para Android, deixa que usuários do WhatsApp leiam os recados recebidos sem que a pessoa que enviou saiba disso. Ela sequer fica sabendo que você esteve online.

O aplicativo atende pelo nome de GB ChatOffline WA. No app, os checks de leituras só ficam azuis depois de responder às mensagens. Antes disso, mesmo que abra ou leia alguma, os sinais aparecem em cinza.

É bom lembrar que o sistema operacional do smartphone deve estar atualizado — com versão igual ou superior a 5. Veja, a seguir, como usar o aplicativo.

1. Ao abrir o GB ChatOffline WA, você deverá dar permissão para que o aplicativo tenha acesso às suas notificações do WhatsApp. Clique em "Go to settings".



Foto: Reprodução / Reprodução

2. Você será direcionado às configurações e, após clicar sobre o ícone do app, será perguntado se deseja "Ativar ChatOffline". Marque "ok".



Foto: Reprodução / Reprodução

3. Agora, quando uma mensagem chegar via Whats, você também será notificado pelo ChatOffline. Ao abrir por aqui, o remetente não verá que você a leu nem saberá que está online.



4. Vai responder? Digite o texto e clique na seta azul para enviá-lo. O app solicitará nova permissão e você será direcionado às configurações. Clique em "Go to settings".



Foto: Reprodução / Reprodução

5. Clique em ¿ChatOffline¿, ative a permissão e marque ¿ok¿ como resposta à pergunta ¿Usar ChatOffline¿. Feito isso, volte até o aplicativo e envie a sua mensagem. É apenas neste momento que seu contato saberá que você visualizou o recado enviado por ele.



Foto: Reprodução / Reprodução

E a mensagem de voz, como funciona?



Nesse caso, o procedimento é um pouco diferente. Para escutar os áudios recebidos, você deve clicar no ícone de microfone, que aparece na área superior da tela.

Ali, eles aparecerão ordenados do mais recente para o mais antigo. Não é possível ouvi-los diretamente na janela de bate-papo.



Foto: Reprodução / Reprodução

* Produção: Juliano Zarembski

