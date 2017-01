Saiba quem são os vencedores do Junte & Ganhe Mais

Sortudos 18/01/2017 | 21h18 Atualizada em

Os três vencedores do Junte & Ganhe Mais, que ganham, cada um, R$ 10 mil em barras de ouro, são Thaise Nogueira Fernandes, de Bagé, com o número da sorte 518089, Fernando Brongar Mambac, de Porto Alegre, com o número 857249, e Estanislau Peres da Silva, de Porto Alegre, com o número 933107.

Eles juntaram e trocaram o Kit Churrasco, do Junte & Ganhe. Depois, cadastraram a raspadinha no site. A equipe do Diário Gaúcho vai realizar a entrega dos prêmios em breve.



Este é o terceiro sorteio já realizado pelo Junte e Ganhe Mais. Em 2015 e 2016, outros leitores do Diário Gaúcho já foram premiados.

No fim do ano passado, três leitores ganharam, cada, R$ 20 mil em compras nas lojas taQi. Os sortudos foram Oly de Oliveira Carvalho, 67 anos, Carlos Ernani Ranheiri, 54 anos, e Silvana Kafski, 32 anos.



Foto: Luã Hernandez / Agência RBS

Em 2015, sorteou uma casa de três dormitórios em um condomínio da Zona Sul da Capital. A vencedora foi a auxiliar de serviços gerais Sandra Jardim Massena.



Foto: Douglas Roehrs / Agencia RBS

