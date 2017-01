Sem recursos da prefeitura, organização da Festa de Nossa Senhora dos Navegantes busca patrocínio e a ajuda de romeiros

Navegantes 31/01/2017 | 16h04 Atualizada em

A exemplo da ausência de recursos dos cofres da prefeitura nos desfiles das escolas de samba do Carnaval de Porto Alegre, a 142ª festa de Nossa Senhora dos Navegantes também não contará com dinheiro do município neste ano. A organização do evento garante que esta que é uma das mais tradicionais festas religiosas da Capital será realizada apesar de não receber os R$ 90 mil da prefeitura, como na edição passada.



Já o padre José Antônio Heinzmann, reitor do Santuário e capelão da Irmandade de Nossa Senhora dos Navegantes, acredita na fé dos romeiros e no apoio deles. Na quinta-feira, são esperados 150 mil fiéis na procissão e mais 150 mil pessoas durante todo o dia, nas celebrações e festejos populares.



— Mesmo com a crise, o povo faz a procissão porque é muito devoto — observa o padre.



Ajuda



No dia 12 de janeiro, a coordenação dos festejos esteve reunida com o prefeito Nelson Marchezan para convidar para o evento e solicitar patrocínio e apoio dos órgãos da prefeitura. Na audiência, conforme o coordenador do evento, Juarez Cardoso Vasques, o prefeito manifestou preocupação com a festa, mas não garantiu o recurso justificando os cortes feitos nos demais eventos da cidade, como o Carnaval.



— Ele disse que colocaria o pessoal da secretaria de Cultura à disposição para ajudar a captar um patrocinador, contamos com a experiência e os contatos deles. O prefeito foi muito gentil e disse que estará na festa — afirma Juarez, que faz parte da organização há 17 anos.



Imagem de Nossa Senhora dos Navegantes é levada em procissão da Igreja do Rosário até o Santuário Foto: Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Expectativa



A organização do evento conta com um prestador que já trabalha na montagem da estrutura há 15 anos e teria garantido a realização do serviço mesmo que ainda não haja o patrocínio assegurado.



— Entre hoje (31) e amanhã (véspera da festa) estamos na expectativa de que alguém da iniciativa privada garanta a estrutura. Nós também teremos um setor de arrecadação na festa para os devotos que puderem nos ajudar a custear as despesas — explica Juarez.



O recurso é fundamental para a montagem do palco (que custa em torno de R$ 50 mil), cinco carros de som (cada um custa R$ 2 mil), segurança, banheiros químicos, material gráfico, geradores, entre outras necessidades.



A partir de um projeto comercial, a equipe de captação da Secretaria Municipal de Cultura fez visitas a empresas e algumas de médio porte demonstraram interesse em patrocinar o evento. A estrutura de serviços da prefeitura foi mantida.

Depois das missas, são realizados festejos populares Foto: Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Show



A festa de Navegantes não conta com patrocínio da iniciativa privada desde 2011 — um banco privado patrocinou o evento durante pouco mais de três décadas, entre outros parceiros.



— O ano de 2016 foi um ano muito difícil e a crise chegou para todo mundo. Nos falta dinheiro para gerador, segurança, PPCI, eletricista. Estamos prometendo pagar quando pudermos — afirma Juarez, que também pretende organizar galetos e jantares a fim de quitar as dívidas.



Apesar da dificuldade financeira, a presença do padre Reginaldo Manzotti é uma atração que não terá custos à organização da festa de Navegantes. Manzotti deve rezar uma missa no dia 2 às 18h e depois fazer um show musical.



A festa



/// Os festejos começam às 6h de quinta-feira, dia 2 de fevereiro, no Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes, com uma salva de 21 tiros.



/// Às 7h, será realizada uma missa na igreja do Rosário, onde a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes está.



/// Às 8h começa a procissão de retorno ao Santuário. O trajeto será pelas ruas Vigário José Inácio, Mauá, Legalidade e Largo dos Navegantes.



/// A previsão de chegada da procissão é às 10h30min, quando será celebrada uma missa pelo arcebispo metropolitano de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler.



/// Depois da celebração, haverá almoço (galeto, salsichão e saladas por R$ 12), lanches e bebidas.



/// Das 14h às 16h, haverá missas no Santuário.



/// Às 18h, será celebrada missa pelo padre cantor Reginaldo Manzotti. Depois da celebração, ele fará um show musical.



/// Às 20h, será realizada e entronização da imagem de Nossa Senhora dos Navegantes no Santuário.