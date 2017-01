Traída pelo ex-marido, mulher faz ensaio fotográfico para comemorar divórcio

Beijinho no ombro 12/01/2017 | 16h36

Ela foi traída pelo marido dois meses após as juras de amor eterno, mas não deixou barato. Além de se divorciar, a professora Josiane Manhães, 36 anos, pegou um vestido de noiva, escreveu nele as promessas que ouviu do ex-companheiro e fez um ensaio fotográfico ousado na Praia dos Padres, em Guarapari, no Espírito Santo, onde mora.

As fotos de Josiane correram a internet, cumprindo a vontade da bela: "não mexa com meu silêncio, se não souber lidar com meu barulho", declarou no Instagram.

"Sim, estou divorciada! Casei com um cara que conhecia há 11 anos, era meu melhor amigo, meu companheiro. Casei rápido por um questão religiosa dele! Estabelecemos um relacionamento a distância, totalmente baseado na confiança mútua que tínhamos. Mesmo com um casamento perfeito, ele me traiu com dois meses de casamento. Resumo: Ele foi rápido em me trair e eu rápida em me divorciar", escreveu Josiane, alertando que estava divorciada, mas não disponível.



Em uma foto em que está quase nua, Josiane segura uma taça de espumante com uma mão e, com a outra, esconde os seios. Na legenda da imagem, ela disparou: "a mulher que me tornei é o resultado da sua traição!".



