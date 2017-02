Acionado em acidente, motorista do Samu descobre que motociclista morto era o próprio filho 

Paraná 27/02/2017 | 16h57 Atualizada em

Ao atender um acidente de trânsito na Avenida Visconde de Mauá, em Ponta Grossa, cidade do Paraná, o motorista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Flávio Simões, descobriu que o motociclista que recém havia morrido numa colisão com um carro na madrugada deste domingo era seu filho.



Segundo a Polícia Militar, o homem que dirigia o veículo estava embriagado e com a carteira de habilitação suspensa. Quando a ambulância do Samu chegou ao acidente e Flávio se aproximou da moto, reconheceu a capa usada no assento do motorista. Ao lado, jazia o corpo do filho Kennedy Simões, de 21 anos.



— Eu fiquei perdido, não sabia o que fazer. Então voltei para o carro do médico e sentei. Fiquei aguardando o enfermeiro com a médica que estava fazendo o procedimento. Quando eles retornaram, eu falei ao enfermeiro que eu não estava passando bem. Eu disse que aquele rapaz que estava na lona do meio do asfalto era meu filho — disse Flávio em entrevista ao G1.



O teste de bafômetro apontou presença de 1,16 ml de álcool por litro de ar expelido no motorista envolvido no acidente. Ele foi preso em flagrante, mas, ainda de acordo com o G1, pagou uma fiança de R$ 3 mil e foi liberado. Ele deverá responder em liberdade por embriaguez ao volante e homicídio culposo.

Familiares, amigos e colegas de profissão de Kennedy, que era motoboy, realizaram um protesto para reclamar da falta de responsabilidade na direção.

— É terrível você chegar numa ocorrência e deparar com seu filho ali no asfalto. O condutor do veículo não tinha condições nem de prestar socorro. A gente espera que as leis sejam um pouco mais severas — pediu Flávio.



