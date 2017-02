VÍDEO: pneu desgovernado atinge cabeça de pedestre em Minas Gerais

Impressionante 21/02/2017 | 16h09 Atualizada em

Um acidente impressionante foi registrado por câmeras de segurança em uma rua da cidade de Ipatinga, cerca de 220 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. As imagens, que começaram a circular nas redes sociais na noite desta segunda-feira, dia 20, mostram quando um pneu atinge a cabeça de um pedestre.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que um carro com reboque passava próximo ao local quando um dos pneus do carreto teria soltado e atingido Roberto Carlos Fernandes, de 50 anos. O acidente ocorreu na sexta-feira, dia 17.



Ainda segundo a polícia, a equipe do SAMU — que realizou a primeira assistência — informou que a vítima teve fraturas no tórax e na cabeça. Roberto Carlos foi encaminhado ao Hospital Márcio Cunha, onde permanece internado. De acordo com o médico responsável pelo atendimento, o quadro clínico da vítima é estável e ele não corre risco de morte.

O motorista e o veículo que transportava o reboque ainda não foram localizados.



