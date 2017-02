Bebê morre intoxicada após pai e avó confundirem produto de limpeza com suco de uva, no interior de SP

Em Jaú 20/02/2017 | 11h35 Atualizada em

Uma menina de 10 meses morreu intoxicada no domingo após o pai e a avó confundirem um produto de limpeza com suco de uva. O caso ocorreu em Jaú, no interior de São Paulo.

Segundo informações de Polícia Militar, o produto era feito para limpar alumínio, tinha coloração roxa e estava armazenado numa garrafa de suco. Por volta das 11h30min, a criança chorava no colo do pai, e a avó, pensando em saciar a fome da neta, colocou o líquido na mamadeira, confundindo com suco de uva.

Leia mais

Monte um ambiente seguro para as crianças em sua casa

Saiba como evitar acidentes domésticos com a criançada

Confira os cuidados que se deve ter com as crianças em escadas rolantes



— O pai falou que estava fazendo a filha dormir, e a sogra dele pegou o líquido e colocou na mamadeira. Logo em seguida a criança começou a passar mal — informou o capitão Sérgio Henrique Murad, do 1º Batalhão de Polícia Militar de Jaú.

A menina foi levada pelo Samu ao hospital Santa Casa de Misericórdia, onde a equipe médica tentou reanimá-la por 40 minutos. A criança não resistiu e faleceu.

O caso será investigado pela Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú. O corpo da criança deverá ser encaminhado para autópsia.

Como evitar acidentes

Conforme a médica pediatra Denise Leite Chaves, plantonista pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o cuidado com produtos de limpeza em lares com crianças devem ser dobrado: não só as crianças devem ficar longe desses produtos, mas os adultos precisam saber o que estão manuseando.

— O que não for industrializado deve ser identificado de alguma maneira pelos adultos. Não adianta a mãe saber o que é aquele produto e o pai e avó confundirem com suco — reforça a médica.

Depois de devidamente identificados, os produtos devem ser guardados em armários altos, fora do alcance das crianças.

Leia outras notícias