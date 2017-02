Falta de manutenção e buracos nas ruas são campeões de reclamações na Região Metropolitana

Seu Problema é Nosso 28/02/2017 | 08h08 Atualizada em

Reclamações sobre a má conservação das vias de cidades da Grande Porto Alegre estão entre as campeãs de pedidos de publicação nas seções Pede-se Providência e Seu Problema é Nosso. Desde o início do ano até ontem, os buracos de rua tiraram a paciência dos leitores do Diário Gaúcho 42 vezes em 41 edições publicadas. Ou seja, por dia, há pelo menos uma queixa sobre a situação.



Leia mais notícias da seção Seu Problema é Nosso!



Para mostrar o que mais incomoda o leitor e ajudá-lo a cobrar soluções das prefeituras e dos demais órgãos públicos, o DG criou o selo A Bronca do Leitor.

Se você precisa de auxílio porque não está conseguindo resolver uma questão em sua cidade, envie WhatsApp para o jornal (99759-5693) com a foto do seu problema.

PORTO ALEGRE

Rua Professor José Conde Foto: Arquivo pessoal / Leitor/DG

- Morador da Rua Professor José Conde (foto acima), Partenon, reclama de cratera que se abriu no meio da rua. Para evitar acidentes, moradores colocam galhos para sinalizar o local. A situação ocorre há três meses e, apesar de já ter sido informada sobre o problema, a prefeitura não agiu.

- Morador da Rua Santo Amaro, na Lomba do Pinheiro, reclama da buraqueira na via: "está impossível transitar na rua". Há mais de meio ano, a comunidade ganhou o direito de pavimentação pelo Orçamento Participativo, conforme o morador, mas a obra ainda não começou. Ele registrou nova queixa (protocolo 0127001705).

- Taxista alerta para buraco no encontro da Avenida do Forte com a Rua Marcopolo, na Zona Norte de Porto Alegre. Ele diz que há pelo menos dois meses a cratera está ali e que o buraco aumenta à medida que chove.

- São tantos os buracos da Rua Libertação, Bairro São José, que nem táxis conseguem acessar a via, segundo moradora. "Já moramos em um lugar de acesso ruim, e acabam esquecendo ainda mais de nós", reclama.

- Buraqueira na Rua João Betencort, no Bairro Cascata, é motivo de reclamação de morador. Ele diz que está quase impossível sair com o carrinho de bebê do filho por conta das crateras. Já entrou em contato com a prefeitura várias vezes.

ALVORADA

Rua Antônio Carlos de Andrade Foto: Arquivo pessoal / Leitor/DG

- Moradora da Rua Antônio Carlos de Andrade e Silva (foto acima), Bairro Formosa, reclama das más condições da via. Ela diz que há muitos buracos e pedras e que a prefeitura não passa patrola há bastante tempo.

- Buracos na Rua Ildefonso Pinto, na Chácara do Tordilho, são alvo de queixa de moradora. Ela diz que a via está intransitável por conta dos baciões abertos que, com a chuva, enchem de água. Já procurou a prefeitura, sem retorno.



Leia mais

"Virou uma cratera", diz moradora de São Leopoldo que esperou um ano por conserto de buraco na calçada

Professor não consegue retirar remédios na farmácia pública de Cachoeirinha há três meses

Vila abandonada em Canoas abriga 46 famílias que aguardam casas novas desde janeiro



VIAMÃO

Avenida Liberdade Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

- Morador pede que a prefeitura feche um buraco que está aberto na calçada, na altura do número 891 da Avenida Liberdade (foto acima), Bairro Santa Isabel. Ele considera um descaso das autoridades com os moradores, pois abriu protocolo em julho de 2016 junto à junto à Secretaria de Obras (26020/2016). Foram inúmeros pedidos de vizinhos, e nada foi feito.

- Moradora da Rua Tiradentes, no Bairro Viamópolis, reclama da buraqueira da via. Diz que a falta de manutenção está prejudicando o trânsito no local. Ela já entrou em contato com a prefeitura.

SÃO LEOPOLDO

Foto: Arquivo pessoal / Leitor/DG

- Buraco na Rua Nereu Ramos, Bairro Duque de Caxias, representa perigo para os pedestres. A cratera está na calçada, impedindo a passagem, desde setembro de 2016. Morador reclamou para a prefeitura (protocolo 99759-5693 20169121).

- Morador do Bairro Campina reclama da buraqueira nas ruas do bairro. Ele diz que vias como Marcílio Dias e General Portinho (foto acima) estão abandonadas, sem atenção da prefeitura.