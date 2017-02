"Virou uma cratera", diz moradora de São Leopoldo que esperou um ano por conserto de buraco na calçada

Seu Problema é Nosso 27/02/2017 | 08h18 Atualizada em

Sair de casa exigia cautela de Silvana Dias, 29 anos, auxiliar de recreação infantil que mora no Bairro Vicentina, em São Leopoldo. Mas o motivo não era a criminalidade: em frente ao portão da residência onde mora, na calçada da Rua Francisco Nascimento, 137, permaneceu aberto por mais de ano um imenso buraco.



Leia mais notícias da seção Seu Problema é Nosso!



Após contato da reportagem com a prefeitura, na sexta-feira passada, finalmente o poder público agiu para resolver o problema (veja abaixo).

O buraco estava aberto desde janeiro de 2016, quando Silvana passou a perceber pequenas aberturas na calçada. Com o tempo, o piso cedeu mais e, em junho do ano passado, o Diário Gaúcho publicou o caso pela primeira vez.

— A calçada foi se quebrando aos poucos e, depois, ela se quebrou totalmente. Virou uma cratera — contou a moradora.

Ruim sempre

Quando chovia, o local alagava, e o buraco, bem visível em dias secos, virava uma armadilha.

— Esses dias, um motoboy veio entregar pizza e caiu dentro. A água ficou até os pés dele, mas o buraco vai até metade da perna — contou Silvana, na quinta-feira passada.

O problema também impedia que ela curtisse a companhia da família na frente de casa no calor.

Foto: Silvana Dias / Arquivo Pessoal

— Em dias de sol, não dá para sentar ali na frente e tomar um chimarrão. Tem que ficar no pátio, nos fundos — queixa-se.

As temperaturas altas intensificavam o mau cheiro vindo do local, que tornou-se um esgoto aberto, de água preta.

Foi para a internet

A reclamação mais recente que Silvana havia feito data de setembro de 2016. Assim como da primeira vez, não viu seu problema ser resolvido – mesmo depois de vizinhos terem feito uma denúncia do caso via Facebook.



Leia mais

Depois de quase seis meses, IGP entrega laudo e moto de açougueiro é liberada em Porto Alegre

Professor não consegue retirar remédios na farmácia pública de Cachoeirinha há três meses

Vila abandonada em Canoas abriga 46 famílias que aguardam casas novas desde janeiro



Segundo Silvana, uma equipe do Serviço Municipal de Água e Esgotos de São Leopoldo (Semae) esteve no local, mas disse não ser do órgão a responsabilidade. Ela seria, segundo o responsável presente, da Secretaria Municipal de Obras Viárias (Semov), por se tratar de um esgoto pluvial.

Secretarias se uniram em mutirão

As duas secretarias, Semae e Semov, se uniram na sexta-feira e realizaram um mutirão de consertos no Bairro Vicentina – que incluiu o problema da Rua Francisco Nascimento.

Foto: Coordenadoria de Comunicação / Semae / São Leopoldo

Segundo a prefeitura, a atual administração tem uma lista de solicitações de reparos atrasadas desde 2015. Entre elas, estava o conserto do buraco em frente à casa de Silvana. A cratera foi fechada e coberta com areia na sexta-feira.

A proprietária terá de aguardar, ainda, até cinco dias úteis para a recolocação das lajes da calçada pela prefeitura.