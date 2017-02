Mãe de quatro filhos, Madonna adota irmãs gêmeas do Malauí

Coração gigante 10/02/2017 | 10h36 Atualizada em

A cantora Madonna anunciou no Instagram, na última quarta-feira, que abriu mais espaço no seu coração. Aos 58 anos e uma das maiores pop stars do mundo, ela adotou as irmãs gêmeas do Malauí Estere e Stelle, de nove anos, tornando-se, agora, mãe de seis filhos.

O comunicado veio após Madonna ter negado à imprensa, no fim de janeiro, que teria entrado com um pedido de adoção para ficar com as meninas. A cantora dirige uma organização para crianças carentes no Malauí, país africano considerado pela ONU um dos menos desenvolvidos do planeta. Em 2006 e 2009, ela adotou, respectivamente, David Banda e Mercy James, duas crianças nascidas no país, e é mãe biológica de Lourdes Maria e Rocco.



Ao informar sobre a adoção de Estere e Stelle, Madonna disse estar feliz e pediu que a imprensa respeite a privacidade da família durante o período de transição.

"Posso confirmar oficialmente que completei o processo de adoção das irmãs gêmeas do Malauí e estou muito feliz por elas fazerem parte da nossa família. Estou profundamente grata a todos que, no Malauí, ajudaram a tornar isto possível, e peço aos meios de comunicação que respeitem nossa privacidade durante este período de transição. Obrigada também aos meus amigos, família e minha equipe por todo apoio e amor", escreveu.

Também no Instagram, a cantora incentivou que as pessoas adotem as crianças que vivem na Casa da Esperança, instituição onde as meninas Estere e Stelle viveram durante quatro anos. Segundo informou, há 650 crianças órfãs aguardando adoção.

