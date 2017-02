Saiba como se inscrever nos cursos gratuitos que oferecem 500 vagas na Capital

Qualificação 28/02/2017 | 06h00 Atualizada em

A Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais, criada pelo Conselho de Responsabilidade Social e Cidadania da Fiergs, está com inscrições abertas para cursos de iniciação e qualificação profissional gratuitos, que começam a partir do mês de março na Capital. São 500 vagas para cursos que serão realizados ao longo de 2017.

Leia mais:

Sete concursos com inscrições abertas no Estado: maior salário chega a R$ 5,9 mil

Saiba como não perder dinheiro na restituição do Imposto de Renda



Serão ministrados pelo Senai e os alunos receberão durante as aulas alimentação, material didático, uniforme e certificação. O Projeto dos Bancos Sociais integra hoje 14 Bancos: alimentos, computadores, gestão e sustentabilidade, livros, órgãos e transplantes, materiais de construção, medicamentos, mobiliários, projetos comunitários, refeições coletivas, resíduos, tecido humano, vestuários e voluntários.

As aulas serão oferecidas nas instalações dos Bancos Sociais, no Bairro Sarandi. O objetivo é capacitar alunos para que se tornem multiplicadores de conhecimentos, fazendo com que mais pessoas possam aprender um ofício e gerar renda em sua comunidade.

– As pessoas têm de pensar em se ocupar. E com os cursos a gente se ocupa e aprende.

Esta é a opinião da telefonista aposentada Maria Inês Senna da Silva, 54 anos, do Bairro Santo Agostinho, na Zona Norte da Capital. Recentemente, ela passou por qualificação profissional pelo Banco de Vestuários. Já o marido, Delanei Rosa da Silva, 56 anos, também aposentado, depois de extensa carreira em supermercado, passou por formação na área da construção civil. Na avaliação dela, passar pelos cursos amplia as possibilidades de reforço no orçamento.

Formação

De acordo com a gerente administrativa dos Bancos Sociais, Lucelene Navarro, em 2016, em 41 turmas, 503 alunos concluíram as formações. Lucelene esclarece que os cursos contemplam, também, o incentivo ao empreendedorismo.

– Oferecemos a possibilidade de as pessoas melhorarem de vida – finaliza.



Inscrições:

– São presenciais, no local onde ocorrem as aulas, na Avenida Francisco Silveira Bitencourt, 1.928, Bairro Sarandi, em Porto Alegre.

– Acontecem durante o ano todo.

– Caso a turma de interesse do aluno já esteja lotada, ele fica na fila de espera e será chamado conforme a data em que fez sua inscrição.

– No caso dos cursos de qualificação, há uma seleção que, na verdade, é um encontro para que os futuros alunos conheçam o conteúdo dos cursos.

– Mais informações pelo e-mail cursos@bancos sociais.org.br ou pelos telefones 3026-8020 e 3026-8021.

Foto: Arte ZH / Agência RBS