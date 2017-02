Depois de quase seis meses, IGP entrega laudo e moto de açougueiro é liberada em Porto Alegre

Problema resolvido 24/02/2017 | 08h06 Atualizada em

Depois de quase seis meses de espera, o açougueiro Paulo Ricardo da Silva Rodrigues, 48 anos, finalmente está circulando com a sua moto novamente. O veículo esteve sob a guarda do Detran, em um depósito na Zona Norte de Porto Alegre, entre os dias 28 de agosto de 2016 e 31 de janeiro de 2017 – quando ele conseguiu a liberação.

A moto ficou retida após ser recuperada pela polícia, uma vez que foi levada em um assalto sofrido por Paulo no dia 10 de agosto do ano passado, no Bairro Belém Velho, também na Capital.



Leia mais notícias da seção Seu Problema é Nosso!



Alívio

Faltava uma perícia para constatar a adulteração do chassi, feita pelo Instituto Geral de Perícias (IGP RS), para que a moto pudesse voltar para as mãos do dono. Por duas vezes, o assunto foi tema de reportagem nesta seção, em 2 e 27 de janeiro. Na primeira, o diretor-geral do IGP-RS, Cleber Ricardo Teixeira Müller, informou que eram necessárias duas perícias – uma para identificação do autor do crime, que foi entregue em 31 de agosto, e a do chassi, que ficou programada para o dia 4 de janeiro.

Com o prazo, após a data prometida, Paulo procurou a delegacia para saber se já poderia buscar a moto. O laudo ainda não havia sido entregue e, por isso, o veículo continuaria no depósito. Após a segunda reportagem, o IGP garantiu que, no mesmo dia, apresentaria o laudo conclusivo à delegacia e, assim, a moto estaria liberada.



Leia mais

Professor não consegue retirar remédios na farmácia pública de Cachoeirinha há três meses

Vila abandonada em Canoas abriga 46 famílias que aguardam casas novas desde janeiro

Creche não reabre após as férias por conta de burocracia e 40 crianças são prejudicadas em Cachoeirinha



Os dias que se seguiram foram de muita expectativa. Quando recebeu a ligação de que poderia retirar a moto do depósito, Paulo ficou aliviado.

— Fui correndo buscá-la. Estava depenada, tive que mandar regravar o chassi e gastei para consertá-la. Mas, finalmente, tenho meu veículo de volta para poder trabalhar — disse Paulo.