"BBB 17": equipe de Marcos promove campanha para tirar Emilly da casa

Dentro da casa, troca de carícias e afeto. Fora, a competição é pra valer. Na noite de domingo, quando foi anunciado o paredão triplo no Big Brother Brasil 17 entre Marinalva, Pedro e Emilly, a equipe do brother Marcos Harter iniciou uma campanha nas redes sociais para eliminar da competição a jovem que roubou o coração — e o foco — do médico.

Um card com a hashtag #ForaEmilly passou a ser divulgado no Facebook, Instagram e Twitter oficiais de Marcos. Mesmo que a equipe que administra os perfis tenha ressaltado que estava defendendo os interesses do médico no jogo, e que o relacionamento dele com Emilly poderia continuar fora da casa, houve quem se ofendeu com a campanha e chegou a acusar a família do médico de preconceito.

Irmã de Marcos, a advogada Caroline Harter disse que ela e os pais não têm acesso a essas contas, responsabilidade que Marcos passou aos sócios Juliano e Carol antes de entrar na casa. Segundo a irmã, os fãs pensam que a sócia é ela, e esquecem que Emilly e Marcos, mesmo tendo um caso, são rivais na competição.

— Não é a família. São amigos e sócios dele. Eu nunca tive senha de Twitter, Instagram e Facebook dele. Eu até bloqueei meu perfil do Instagram porque as pessoas vieram me ofender — disse Caroline.

Com receio do comportamento dos fãs, Caroline chegou a deletar uma foto do filho pequeno e decidiu que ela e os pais não iriam mais se manifestar sobre o relacionamento de Marcos com Emilly. Na semana passada, a mãe de Marcos, Henilda Harter, declarou que considera Emilly uma "menina mal educada" e que não vê a hora de que o namoro chegue ao fim.

— Nos chamaram de preconceituosos, de racistas, disseram que nós não queremos a Emilly na família porque ela é pobre. Até de nazistas chamaram a gente, porque somos de origem alemã. Tem um público muito fanático aí — lamentou Caroline.

A advogada reforçou que os sócios de Marcos, o casal Juliano e Carol, estão fazendo a campanha conforme o que consideram certo para garantir a vitória do colega de consultório no jogo. E que pedir o #ForaEmilly não passa de estratégia.

— As colocações que a equipe está fazendo não são pessoais, é estratégia de jogo. Pronto. Na vida pessoal do Marcos, a gente não se mete — frisou.

