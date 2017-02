"Ele há de acordar para o jogo", diz irmã de Marcos, sobre romance com Emilly e disputa na casa

BBB17 22/02/2017 | 16h10 Atualizada em

Por mais que alguns fãs já estejam até imaginando um possível filho dos gaúchos Marcos e Emilly, após uma noite quente no edredon do BBB17, a família do cirurgião plástico demonstra preocupação com o andamento do desempenho do galã, após o início do relacionamento com a conterrânea. Caroline Härter, 35 anos, irmã do médico, afirma que a família não tem nada contra Emilly, que a receberá bem, fora da casa, caso eles decidam namorar, mesmo com a diferença de idade dos dois - ele tem 37, e Emilly, 20. Mas observa.

— Eu acho que o sentimento dele é sincero. Porém, dentro da casa, eles estão em uma situação extrema, de falta de comida, de falta de sexo, aquilo não é o normal deles. Nunca vi meu irmão tão distanciado do jogo como agora — afirmou Carol, em entrevista, por telefone, de Fortaleza, onde mora, ao Diário Gaúcho.



A advogada afirmou, ainda, que acredita que, muitas vezes, é melhor que os brothers joguem individualmente, sem formar um casal. E sustenta a ideia:



— Acho que é melhor quando as pessoas jogam de maneira individual, porque fica mais fácil de o público apurar. Quando um casal é formado, ou ele vira uma potência, ou um anula o outro.



Quanto ao desempenho futuro do mano na casa mais vigiada do Brasil, Carol afirma que ele tem uma torcida fiel, que enxerga que ele é do bem.



— Mas tenho notado que tem gente que está decepcionada com ele no jogo. Mas confio na inteligência e no bom senso dele. Ele há de acordar para o jogo — afirma a advogada.



