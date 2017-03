Concurso público para professores em universidade federal: salários vão até R$ 3.117,22

Região Sul 03/03/2017 | 18h37 Atualizada em

Oportunidades estão abertas para docentes substitutos na Universidade Federal de Pelotas. As inscrições do concurso público estão abertas até 14 de março e podem ser feitas no site da universidade.



As remunerações são variáveis conforme o grau de formação do profissional. Há um teto de R$ 2.236,29 para 20 horas semanais e de R$ 3.117,22 para 40 horas, mais os adicionais de acordo com a titulação. As provas serão de títulos e didática, com data ainda não confirmada.



São 18 vagas por toda a universidade, sendo duas com o regime de 20 horas semanais de trabalho e outras 16 para 40 horas semanais.

As áreas de atuação são no Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos, Centro de Desenvolvimento Tecnológico, Centro de Engenharias, Centro de Integração do Mercosul, Centro de Letras e Comunicação, Escola Superior de Educação Física, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Educação, Faculdade de Enfermagem, Faculdade de Odontologia, no Departamento de Odontologia Restauradora e Instituto de Ciências Humanas.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Cargos e vagas: professor substituto para 20 horas (2) e professor substituto para 40 horas (16)

Níveis: superior completo, mestrado e doutorado, conforme a vaga

Salários: remuneração básica de R$ 3.117,22 (40h) e R$ 2.236,29 (20h), mais adicionais conforme a titulação

Prazo: 14 de março

Taxa: R$ 50

Provas: prova de títulos e prova didática

Edital e inscrições: clique aqui