Com alta procura pelo novo kit, selo um será republicado na segunda (15)

Junte & Ganhe 12/05/2017 | 17h03 Atualizada em

Começou hoje mais uma campanha do Junte & Ganhe do Diário Gaúcho. E a busca dos leitores pelo jornal desta sexta-feira (12) foi tanta que, mesmo com o aumento da tiragem, faltaram jornais em algumas bancas.

Devido ao grande sucesso do novo kit Cozinha Prática, na edição de segunda-feira (15), o selo um será publicado novamente na capa do jornal, junto com o selo de número três.



Para quem não conseguiu comprar o jornal hoje, é uma nova oportunidade de começar a nova cartela com o pé-direito. Para quem garantiu seu primeiro selo hoje, é só continuar colecionando e não deixar faltar nenhum dos 70 números tabela. Durante a campanha, são distribuídos ainda cinco curingas, caso o leitor perca algum selinho.

Conheça o Kit Cozinha Prática

O novo kit do Junte & Ganhe traz quatro produtos Brinox de alta qualidade: uma panela antiaderente, com 20cm de diâmetro e tampa de vidro, uma frigideira antiaderente com 18cm de diâmetro, além de uma colher e uma espátula bem charmosas.

A panela e a frigideira, ambas na cor vermelha, dão aquele destaque tanto no fogão quanto na sua mesa. Um kit versátil para fazer refeições completas, já que é adequado para o preparo de qualquer tipo de alimento.

O cabo não esquenta e não escorrega das mãos, e a antiaderência evita que os alimentos grudem no fundo ou nas laterais. Já a colher a a espátula têm a leveza necessária para não cansar o braço na hora de mexer e não riscam as panelas. E o melhor: na hora de lavar, o trabalho é zero!

Leitora assídua do DG, a aposentada Claudete Soares Rodrigues, 64 anos, do Bairro Nonoai, em Porto Alegre, testou e já aprovou o novo kit do Junte & Ganhe.