Primeiro curinga do Junte & Ganhe Cozinha Prática será publicado nesta quarta-feira

Kit com quatro produtos 16/05/2017 | 11h32 Atualizada em

O novo kit Junte & Ganhe Cozinha Prática está bombando, e a procura nas bancas e com jornaleiros não para. Quem perdeu algum selo na largada ainda tem chance de atualizar a cartela com o primeiro curinga, que será publicado nesta quarta-feira (17) na capa do Diário Gaúcho. Mas fique de olhos bem abertos porque, ao longo da campanha, haverá apenas cinco curingas.

Ou seja, quem perder até cinco selos no decorrer da promoção só precisa juntar os curingas para completar a cartela com 70 selos e garantir o kit com quatro produtos Brinox incríveis: uma panela antiaderente, com 20cm de diâmetro e tampa de vidro, uma frigideira antiaderente com 18cm de diâmetro, ambas na cor vermelha, além de uma colher e uma espátula.

VÍDEO: leitora testa e aprova novo kit Junte & Ganhe Cozinha Prática



Os selos são publicados diariamente na capa do DG. E atenção: nesta quarta (17), junto com o selo curinga, sai o selo número 5.



