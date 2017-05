VÍDEO: após vaquinha, John Lennon e pai recebem ingressos para show de Paul McCartney

Paul em Porto Alegre 11/05/2017 | 15h49 Atualizada em

Uma história de amor à música e solidariedade mobilizou as redes sociais na tarde de quarta-feira (10). Depois de descobrir que o auxiliar de obras João Luiz Franco Lopes, 52 anos, era tão fã dos Beatles que batizou seu filho com o nome de John Lennon, a estudante de design de produto Antonella Vanoni, 21 anos, criou uma vaquinha online para realizar o sonho do morador da Ilha das Flores: ir ao show de Paul McCartney em Porto Alegrem, no Estádio Beira-Rio, no dia 13 outubro.

Em poucas horas, a campanha ultrapassou a meta estabelecida, e os ingressos foram comprados. Na manhã desta quinta-feira, Antonella e a mãe, Veronica Ferreira, 53 anos, entregaram as entradas do espetáculo para pai e filho.

Na tarde desta quinta, já em casa e com o "coração mais calmo", como definiu João, ele falou ao Diário Gaúcho sobre a emoção que viveu ao ganhar o presente.

— Eu sempre trabalhei e lutei para conseguir sustentar minha família e nunca teria condições de conseguir ir no show. Aí essa menina faz essa campanha e esse ato tão bonito. O coração velho bateu a milhão — disse, emocionado.

A paixão pelo quarteto de Liverpool começou na década de 1970, quando João e os primos ouviam discos na vitrola de um tio. Entre as faixas que rodavam no aparelho, uma chamou atenção de João e ele correu para descobrir que disco era aquele.

— Eu peguei aquela capa e fiquei olhando a foto deles e ouvindo a música, daí em diante, foi um disco atrás do outro. Naquela época, era barato, todo mundo podia ter um disco. Depois ainda ganhei alguns de uma prima que sabia da minha paixão pela banda — recorda o fã.

Grande personagem dessa história, o filho de João, John Lennon Nunes Lopes, 24 anos, não esconde a felicidade de ver o sonho do pai sendo realizado.

— Desde criança que vejo esses discos aqui em casa e aprendi a gostar graças ao meu pai. Hoje, vendo ele se emocionar e chorar quando ganhou os ingressos, eu fiquei muito feliz. É uma atitude rara, linda demais — contou John.

Criadora da campanha, Antonella conta que chorou junto com João na hora da entrega. Ela lembrou que, se não fosse pela participação das pessoas, o desejo não seria realizado.

— Foi muito legal, todo mundo ficou feliz e chorou de felicidade. Foi um momento muito fofo, e eles ficaram muito empolgados para o show. Isso é mérito de todos que participaram. As doações ainda continuam, então eu nem sei como agradecer todo mundo. Eu agradeço a todos que, de algum jeito, participaram desse momento tão legal na vida do João e do John — disse a estudante.

