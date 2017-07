Dia D no Sine de Porto Alegre oferece vagas para pessoas com deficiência  

Espaço do Trabalhador 19/07/2017 | 10h49 Atualizada em

Nesta quinta-feira (20), das 9h às 16h, o Sine Municipal de Porto Alegre realiza o segundo Dia D de 2017. São 102 vagas para pessoas com deficiência (PCDs) e reabilitadas do INSS.

Interessados devem ir até a unidade do Sine da esquina das avenidas Mauá com Sepúlveda, no Centro de Porto Alegre. É preciso levar carteira de identidade, carteira de trabalho e comprovante de endereço atualizado. Na entrevista de cadastramento, conforme a vaga, será solicitada comprovação da qualificação.



O Dia D é uma ação promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS), por meio da Diretoria do Trabalho, Emprego e Renda, responsável pelo Sine Municipal. É um programa do Ministério do Trabalho. Até novembro, uma vez por mês, haverá um dia de inclusão social e profissional dos PCDs e reabilitados do INSS. As próximas datas são 17 de agosto, 22 de setembro, 19 de outubro e 23 de novembro.

Empresas interessadas em participar podem fazer contato com o Sine pelo telefone 3289-4817.



Confira os cargos e vagas oferecidas:

Atendente de lanchonete (10)

Atendente de nutrição (1)

Auxiliar de farmácia (1)

Auxiliar de limpeza, para moradores de Canoas, Esteio e Sapucaia (10)

Auxiliar de linha de produção (2)

Balconista de lanchonete (50)

Estoquista (1)

Lavador de carros (1)

Operador de caixa (10)

Portaria (5)

Repositor de mercadorias (10)

Técnico de enfermagem (1)