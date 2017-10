Como proteger os dados do celular em caso de roubo

Tutorial 02/10/2017 | 14h59 Atualizada em

Tão ruim como ter o celular levado em um assalto é perder todos os arquivos que estão no aparelho, como fotos e vídeos de situações especiais. Apesar de não existir maneiras de impedir que isso aconteça, há formas de guardar seus arquivos – e também de impedir que seu celular seja usado pelos ladrões. Confira dicas para ajudar caso uma situação semelhante aconteça ou simplesmente se você perder seu celular.

Bloqueie a tela

Apesar de existir formas de descobrir sua senha, outra ideia é colocar códigos deslizantes ou PIN para conseguir abrir o celular. Caso você não curta a ideia de ter que digitar a senha toda vez que for usar ou não tem uma boa memória para números e desenhos, é possível configurar o seu aparelho para que ele permaneça desbloqueado em casa e bloqueado na rua. Além disso, após certo número de tentativas, o celular bloqueia por determinado tempo e, se você quiser, pode pedir para que seus arquivos sejam apagados. Enquanto podem estar tentando descobrir sua senha, você já pode tomar outra medida: descobrir onde está o seu queridinho do coração.

Saiba o que fazer depois de ter o aparelho levado

Em primeiro lugar, é preciso fazer um boletim de ocorrência, para que as delegacias tenham dados sobre assaltos e furtos, que podem ajudar em possíveis buscas. O registro pode ser feito de forma online, ou seja, não é preciso nem sair de casa. Para evitar que suas contas sejam usadas, tanto de redes sociais quanto de bancos, é preciso lembrar de desconectá- las. O Facebook, por exemplo, tem essa função na aba de Segurança. Quanto aos bancos e outros apps, muitos deles permitem sair da sua conta de forma remota. Ou seja, outra pessoa até pode ter ficado com seu celular, mas ela não terá mais acesso às suas contas em aplicativos.

Salve seus arquivos em plataformas de nuvem

Uma boa dica de segurança é sempre manter os seus arquivos na nuvem. A dica serve até mesmo para quando você perde o celular por algum acidente ou quando ele estraga e não tem conserto. Os usuários de Android têm o apoio do Google, que memoriza seus contatos, e- mails, agendas. Para as fotos, vídeos e músicas, use o Google Drive, que é instalado automaticamente no seu celular. Neste app, é possível subir seus arquivos manualmente assim como automatizar para que todos os registros sejam arquivados. Nos iPhones, é possível fazer o mesmo pelo iCloud. Além disso, existem aplicativos como o Dropbox e OneDrive para salvar seus registros. Com a cópia das suas mídias, e- mails e contatos, você pode ficar tranquilo: nada de perder os seus registros.

Descubra onde seu celular está

Tanto celulares com sistema Android quanto iOS conseguem localizar o aparelho com passos fáceis. Para celulares Android, é possível localizar a partir da conta do Google, com uma simples consulta na internet. Procure o “ Encontre meu Dispositivo” no Google e, assim, encontrará o fim – infeliz – que seu queridinho teve em um mapa. Neste serviço, também é possível bloquear o aparelho e destruir os dados. Nos iOS, é só usar o “ Buscar Meu iPhone”, que tem a mesma função do Gerenciador do Google. Ou seja, você perde seu celular, mas não permite que ele seja usado e também não deixa que acessem seus dados.

