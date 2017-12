Menina tem fixador externo removido depois de seis meses de espera

Seu problema é nosso 01/12/2017 | 10h43 Atualizada em

Kauany Cardoso, cinco anos, moradora de Viamão, nasceu com neurofibromatose congênita, doença que provoca tumores no cérebro, na medula espinhal e nos nervos. Ela tem facilidade em quebrar os ossos do pequeno corpo.

Para tentar contornar o problema, a menina passou por uma cirurgia para colocar um fixador externo no dia 23 de agosto de 2016. Porém, o momento de retirar o equipamento demorou mais do que o previsto: meio ano a mais.

Hoje, um mês após a história de Kauany ter sido contada pelo Diário Gaúcho, ela está em casa, se recuperando da cirurgia de remoção, que foi feita no dia 14 de novembro.

Mãe da menina, a vendedora desempregada Janaína Cardoso, 28 anos, conta que, após a publicação da reportagem, o Hospital Universitário de Canoas e a Secretaria de Saúde de Viamão entraram em contato com a família:

— Marcaram uma consulta e, nela, falaram que o fixador já deveria ter sido tirado. No outro dia, ela fez os exames de sangue. Uma semana depois, o fixador foi retirado.

Após a cirurgia

Após o procedimento, a menina logo foi para casa. Agora, Kauany se recupera bem e não sente dor, mesmo com o gesso na perna. A cirurgia trouxe alívio para a mãe, já que, com o fixador, a menina corria risco de ter infecções.

Entretanto, a retirada do fixador não definiu o fim do tratamento da menina. A preocupação com o futuro da filha aflige a mãe, que relata uma falta de esclarecimentos por falta dos profissionais de saúde.

Sem o fixador na perna direita, Kauany já está voltando a ter uma vida normal de criança: brincando, sem dores.

*Produção: Eduarda Endler

