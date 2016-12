Adolescentes confessam autoria de ataques racistas contra filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

Investigação 20/12/2016 | 12h33 Atualizada em

Policiais civis do Rio de Janeiro e de São Paulo deflagraram uma operação, batizada de Gagliasso, na qual cumpriram três mandados de busca e apreensão obtidos durante a investigação das ofensas raciais sofridas pela filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. As informações são do jornal Extra.



Segundo a publicação, celulares foram apreendidos e sete pessoas foram levadas à delegacia para prestar esclarecimentos. Um dos mandados foi cumprido em Itaquaquecetuba e os outros dois em Guarulhos, São Paulo.



Uma das sete pessoas que prestaram esclarecimentos foi um adolescente de 17 anos, que confessou ser um dos autores das ofensas. Ele disse, ainda, que uma outra jovem, de 14 anos, teria criado um perfil falso na rede social para ofender a pequena Titi. A garota confirmou esta versão para a polícia.



A titular da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), delegada Daniela Terra, informou que os trabalhos da equipe continuam, na tentativa de encontrar outros envolvidos.