Bruna Marquezine usa vestido de R$ 56 mil para gravação de programa na tevê

Bruna Marquezine chamou a atenção nas redes sociais por conta de um belo vestido preto superdecotado que usou na gravação do "Caldeirão de ouro", programa especial do Caldeirão do Huck com os cantores mais tocados do ano.

O modelito, que é exclusivo da marca Armani, foi escolhido pelos stylists Juliano Pessoa e Zuel Ferreira e custa nada menos do que R$ 56 mil. O vestido longo com as laterais cavadas foi exibido pela primeira vez em desfile da coleção outono/inverno, em fevereiro deste ano e só é vendido em uma loja do Brasil, segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra.



Foto: Reprodução / Instagram

Bruna ainda completou o look com sandálias Alexandre Birman e joias assinadas por Andrea Conti, a mesma que fez o anel de noivado de Marina Ruy Barbosa por R$ 500 mil.



Abaixo, a atriz posando com os stylists Juliano e Zuel:

Nosso último trabalho do ano tinha que ser com alguém que adoramos muito e pra nossa alegria foi com ela @brumarquezine estrela luminosa . Obrigado @brumarquezine ¿¿¿¿¿¿ Uma foto publicada por Juliano Pessoa e Zuel Ferreira (@julianoezuel) em Dez 19, 2016 às 2:05 PST



